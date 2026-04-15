イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、ペットについて語った。

「キング」という名のホワイトタイガーを飼っていることで知られる天功。自身は現在、家族とともにイタリア在住だが、キングは日本で飼育。遠距離生活を余儀なくされている。「日本にはいろんな規定があって。今はワシントン条約で、その国で生まれた子は移動しちゃいけないんですね」。キングは日本生まれで、「ニューヨークから親は連れてきたんですけど、日本で生まれちゃったので。だからイタリアへ連れて行けないし、アメリカにも連れて行けないので」と説明した。

今は芸の仕込みの最中だという。「2歳半になるまではいろいろ教えなきゃいけないので。サッカーとかそれからスケボーとかいろいろ教えて。できるんですよ、上手に」とうれしそうに報告した。

サイズは4メートルで、体重は280キロ。番組では、キングの写真を披露した。「ゴルフ場を借り切って、ピクニックに行きました」。アシスタントの乾貴美子は「かわいい〜」と感激していた。