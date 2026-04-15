4月14日、バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに俳優の佐藤浩市が出演したが、その近影が話題となった。

この日は3時間スペシャルで、佐藤は17日に公開を控える映画『人はなぜラブレターを書くのか』で共演する綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡とともに、スタジオに登場した。

「佐藤さんは、番組のMCを務める笑福亭鶴瓶さんと親交が深く、リラックスした様子で収録に臨んでいました。映画の見どころを話す場面で、公開前のため『あんまり言えないんだけど……』と佐藤さんが渋ると、鶴瓶さんが『言うたらアカン、言うたらアカン』と口をはさみ、それを受けて佐藤さんも『じゃあ、しゃべんないよ』と笑いを誘うなど、仲のいいところを見せていました」（テレビ局関係者）

佐藤は、白いスラックスに千鳥柄のジャケットを着用して登場。濃いブラウンのベストとブルーのシャツを合わせ、さわやかなスタイルを披露した。しかし視聴者は、佐藤の顔に釘づけになったようだ。

《佐藤浩市めちゃくちゃおじいちゃんになったね》

《佐藤浩市さん 三國連太郎さんに似てきたよね!!》

Xには、渋さの増した佐藤の姿に、父親である故・三國連太郎さんを連想する視聴者の声が並んだ。収録当時の佐藤の様子を前出のテレビ局関係者はこう指摘する。

「佐藤さんは、2022年ごろから白髪が目立ち始めていましたが、今回も、少し長く伸びた髪は真っ白でした。さらに、話している佐藤さんの表情も目元の涙袋が大きく見えました。シワの深さからなのか、少し疲れている印象も受けました」

2020年ごろから、映画の撮影をきっかけに激やせしたため、重病説も浮上したことがある佐藤。その噂については過去に否定しているものの、数年経ち、今回見せた深いシワの広がる姿には、驚きも広がる。

「白髪に関しては、2023年に行われた主演映画『春に散る』の大人試写会の際に、もともと50代ごろから増えていたことを告白しています。さらに『毛髪のことを、そんなに気にするのって、やっぱり日本人がいちばん。あまり欧米で、そんな風に気にされる方っていらっしゃらない』と発言していて、年齢による変化に肯定的に受け止めているようです。そうした考え方も、佐藤さんが醸し出す貫禄につながっているのでしょう。“渋いビジュアル”を加速させることで、俳優として役も広がるのではないでしょうか」（芸能プロ関係者）

奇しくもこの日は、三國さんの命日だった。父親亡きいま、ますます息子の存在感が高まっている。