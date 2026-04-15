◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル、良）

大井の白砂にスピード自慢の猛者１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）が集結。１番人気のヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は、直線で追い込むことができず４着に敗れた。

初海外遠征となった前走、リヤドダートスプリントでの大敗からの巻き返しを図ったが、昨年の北海道スプリントＣ、サマーチャンピオン、東京盃に続くダートグレード重賞４勝目を飾ることはできなかった。

３番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父フロステッド）が３連勝で重賞初制覇を飾り、勝ち時計は１分１０秒７。

２着に８番人気のティントレット（石川倭騎手）、３着には６番人気のヤマニンアルリフラ（団野大成騎手）が入った。

岩田望来騎手（ヤマニンチェルキ＝４着）「結果は良くなかったですが、競馬としては悪い内容ではなかったし、サウジ帰りのなかでよく走っていると思います。また引き続き、いい状態でレースに向かえれば」