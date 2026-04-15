タレントの滝沢カレン（33）が15日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、芸能界で尊敬する先輩の存在を明かした。

アシスタントのお笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上から「尊敬する先輩はいますか？」と聞かれ、「いっぱいいるなあ…黒柳徹子さんは尊敬している女性の1人でもあり」と女優・黒柳徹子の名前を挙げる。

「黒柳さんは存在が尊敬してるんですけど。子供の時から家族全員で“あの人はどこに帰っていくんだろうね？”って話し合いになるぐらい、住宅地に帰っていくイメージがなくて」と独特の表現で説明。

「妖精のようなというか、どこに行ってどっから来て、どこで服を選んでどこでヘアメイクをしているんだろうって自分の中のファンタジーの中の1人のみたいな人が、本当にお会いした時に“いた！”って思った時に尊敬しました」と熱く語った。

滝沢は18年にテレビ朝日「徹子の部屋」に出演した際、亡くなった祖母が番組の大ファンだったと涙ながらに告白。黒柳との共演に「夢の中に入った気分」と感激していた。