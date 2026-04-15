犬をペットホテルに長期間預けるリスク

心身ともにストレスがかかる

慣れ親しんだ自宅以外の場所で過ごすというのは、たとえそれが家族と一緒の楽しい旅先であったとしても、多かれ少なかれストレスがかかるものです。

まして飼い主さんと離れてひとりでのお泊まりとなると、不安や緊張からくるストレスは計り知れません。そしてお泊まり期間が長くなればなるほど、ストレスは増していきます。

ストレスが与える影響はさまざまですが、身体的な面では嘔吐・下痢といった体調不良がよく見られます。また心理的な側面も見逃すことはできません。

元気がなくなる、無駄吠えや破壊行動といった問題行動が顕著に増えるといったことも少なくないのです。中にはストレスから自傷してしまう場合もあるため要注意です。

しつけを忘れてしまう

長期間飼い主さんと離れていることで、せっかくトレーニングしたしつけを忘れてしまうという場合もあります。特にしつけを覚えたての場合にはこの傾向が強いため要注意です。

「こういうときはこうさせてください」とホテルのスタッフに言付けておけば…と思うかもしれませんが、そもそも全て対応してもらうことは難しいと考えておくべきであることと、やはりいつもと異なる環境・ストレスの状況では勝手が変わってきてしまいます。

信頼関係にヒビが入る

愛犬をペットホテルに預ける場合、多くの飼い主さんが「絶対迎えにくるから待っててね」と声がけをすることでしょう。ですが残念ながらその言葉は伝わっていないと考えるべきです。

もちろん犬は飼い主さんの言葉を信頼していますが、あまりに長期間お迎えがないと「もしかして捨てられてしまったのでは」と勘違いしてしまうことがあります。結果的に飼い主さんへの信頼が失われ、今まで築いてきた絆が弱まってしまう原因になります。

ペットホテルを利用する前に準備すること

とはいえ、やむをえない事情でペットホテルを長期間利用しなければならないという場合もありますよね。そんなときには何に注意すればいいのでしょうか。

実利用前に必ず一時利用でお試しを

絶対にやめてほしいのは、初めて利用するペットホテルにいきなり愛犬を預けることです。初めての場所にいきなり置いていかれたら、愛犬が「捨てられた」と勘違いしてしまっても仕方がありません。

ペットホテルを利用することが決まった場合には、必ず事前に一時利用等でお試しをしましょう。一度でも利用したことがあれば、場所やスタッフに慣れることができるのはもちろんのこと、「ここは飼い主さんが迎えにきてくれる場所」と認識させることができるのです。

愛犬に合ったペットホテルを選ぶ

ペットホテルと一口に言っても、その形態はさまざまです。

夜間帯も人がいるのかどうか、お泊まりをしている他の犬との関わりがあるのかどうか、ケージなのか個室フリーなのか、お散歩は何回連れて行ってくれるのかなど、よく下調べをしたうえで愛犬の性格に合ったホテルを選ぶことが大切です。

愛犬の性格に合っているか、普段の暮らしに近い環境かどうかで、滞在中にかかるストレスの度合いも大きく変わってきます。

ペットホテル以外の選択肢も考えてみる

これもその子の性格によりますが、ペットホテルが向かないという子はどうしてもいます。そんな場合には別の選択肢も考慮することが必要です。

愛犬が懐いている親戚や知人の家で預かってもらう、ペットシッターさんに自宅までお世話に来てもらうなど、さまざまな方法が考えられます。

まとめ

ペットホテルを利用すること自体は悪いことではありません。

いざというときに愛犬を任せられるペットホテルがあるというだけで安心度は桁違いです。直近で利用する予定がなかったとしても、「もしも」のときのために日頃から近隣のペットホテルを調べておき、信頼できる場所を見つけておくことをおすすめします。

(獣医師監修：後藤マチ子)