犬が飼い主を『出待ちする』理由５選

犬が飼い主を出待ちする光景は、犬を飼っているご家庭で珍しくありません。なぜ犬たちは飼い主を出待ちしたがるのでしょうか。その心理や理由を解説します。

1.1秒でも早く再会したいから

犬たちは、少しでも早く飼い主の姿を見たいという心理が働いていることが多くあります。トイレやお風呂に行った飼い主を待っている間、「飼い主さん、まだかな？」と常に思っていることでしょう。

そんな犬たちは、飼い主が出てきたときに、1秒でも早く会いたいと思っています。そのため、真っ先に飼い主に会える『ドアの前』で待機しているのです。

2.寂しいので気配だけでも感じていたい

甘えん坊な犬や寂しがり屋な犬たちは、少しでも飼い主の気配を感じていたいと考えます。そのため、飼い主がシャワーを浴びている音が聞こえる場所や、トイレの音などが聞こえる場所で出待ちするのです。

飼い主としては少々恥ずかしい気持ちもありますが、「少しでも飼い主の近くにいたい」という愛情ゆえの行動なので、叱る必要はありません。

3.扉の中に興味がある

好奇心が旺盛な犬もトイレやお風呂の前で出待ちしていることがあります。これは、「この中には何があるんだろう？」「飼い主さんは、この中で何をしているのだろう」という興味からくる行動です。

特に、トイレの中は犬が入ることのない空間です。そのため、よりトイレの中に興味を惹かれる犬が多くいます。

4.飼い主の安全を守っている

排泄中や睡眠中は、犬にとって最も無防備になるタイミングです。群れで行動していた頃は、仲間が排泄していたり眠っているとき、仲間同士で守り合っていました。

その習性が今も受け継がれているため、飼い主のトイレ中やお風呂中は、犬たちがドアの前に座り、危険はないか警戒してくれているのです。

5.普段から後をついて回るのが習慣化している

普段から飼い主の後ろをついて回るのが習慣化している犬は、特に理由なく、とりあえず飼い主の後をついて出待ちしていることも考えられます。

落ち着いて待つことができているようであれば、単純に「飼い主の後ろをついていくもの」と考えている可能性が高いので、その犬にとってはごく自然な行動なのでしょう。

犬がお風呂やトイレで出待ちするときの注意点

犬がお風呂やトイレで出待ちすることの多いご家庭では、トイレやお風呂のドアの開閉に気をつけてください。勢いよく外へ扉を開けてしまうと、目の前で出待ちしている犬にぶつかってしまい、怪我を負わせる危険があります。

また、出待ちしている間、鳴き続けていたりドアをカリカリと激しく引っ掻くような行動が見られる場合は、分離不安の可能性も疑われます。

分離不安は、飼い主の姿が見えない状況に極度の不安を感じる症状なので、あまり後追いしないように愛犬が行動できる範囲を制限したり、あえてお互いひとりで過ごす時間を作ったりして、過剰な依存心を抑えてあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が飼い主を出待ちする理由は、その犬によってさまざまです。基本的に問題にはなりませんが、あまりにも出待ちしている最中に鳴き続けるなど問題行動が見られる場合は、愛犬との接し方を見直してみましょう。

(獣医師監修：葛野宗)