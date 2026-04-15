オルタナティブポップユニット iVyが、3rdシングル『ふたごのライカ / セプタム』を4月22日にリリースする。

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本作は、宅録からスタジオレコーディングへと制作環境を広げたiVyの新たなフェーズを示す両A面シングル。fukiとpupuが遊ぶように音を重ねていく従来のDIY的な感触を保ちながらも、サウンドのスケールが大きく広がった仕上がりとなっている。一部の音声やシンセには引き続き宅録の素材が用いられており、親密さと壮大さが共存する作品だ。

エンジニアには浦本雅史が参加。ドラムに星優太（WOZNIAK）、ベースに田中慧（yonawo）を迎え、ドリーミーな質感を保ちながらも肉感的な手触りを伴う音像に仕上がった。作詞作曲はこれまで同様にfukiが手がけ、ジャケットのイラストレーションはpupuが担当している。

「ふたごのライカ」は、シューゲイザー的な轟音と静けさ、エモーショナルなボーカルとポエトリーといったiVyらしい対比表現に加え、繊細な呼吸音やpupuのシャウトといった要素も組み込まれた楽曲。擬音的なフレーズを含む色とりどりの音素材が連鎖することで、響きの連なりそのものが聴き手の中で情景を生み出していく構成となっている。

一方「セプタム」は、エレクトロポップにバンドサウンドを加えるという発想を一段先へ押し進めた楽曲。音のテクスチャまでを含めて編み直すことで、これまでにない均衡点へと到達した。民族的な響きを織り込んだトラックと、後半に続くfukiの跳ねるようなボーカルが結びついた推進力が、楽曲のダンサビリティの核心を担っている。

・本人コメント（iVy ョリ）

ゎﾅﾆιﾚよー⊂ｶゝ＜ﾚヽ⊃も優しι＜ﾚヽ⊃も⊃めﾅﾆ＜

89:ID @fwgjpfu起きたらまた生まれ変わってしまうからやだな.

（文＝リアルサウンド編集部）