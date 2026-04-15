「あざといなあ」本田望結、酔った顔披露に「目が完全に座ってますよwww」「色っぽくなってる」の声！
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月14日、自身のInstagramを更新。お酒を飲む姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】本田望結の酔った顔
ファンからは「うーん、酔ってますね」「目が完全に座ってますよwww」「この顔好き」「あざといなあ」「色っぽくなってる」「美人に拍車がかかってる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】本田望結の酔った顔
「美人に拍車がかかってる」本田さんは「ﾖｯﾃﾅｲ」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。動画を見ると、お酒を飲んでいることが分かります。うっすらとほおが赤らみ、目も少しすわっているようです。プライベート感のある貴重な姿ではないでしょうか。
大人っぽい姿も披露6日の投稿では、大人っぽい姿を披露した本田さん。黒いニットカーディガンに、タイトなシルエットのジーンズを合わせたコーディネートには「激痩せ？」「めっちゃ痩せましたねー」や「よりかわいくなってる！」「どんどん綺麗になる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)