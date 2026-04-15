「探しやすいのが良い」お土産が充実している“宮城県の道の駅”ランキング1位に選ばれたのは？【2026年調査】
大型連休の足音が近づき、爽やかな風を感じながら遠方まで足を延ばしたくなる計画を立てるのも楽しい時期ですね。ドライブの休憩に立ち寄る先々では、この時期ならではの旬の味覚や、新生活の贈り物にも喜ばれる魅力的な品々が並んでいます。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「地元野菜や加工品が多い。お菓子や特産品が豊富」（10代男性／茨城県）
「海産物や加工食品など宮城らしい土産の種類が豊富で満足感が高いためです」（40代女性／愛知県）
「三陸の海産物から加工品・地元野菜まで幅広く揃う“バランス最強型”だから」（40代女性／埼玉県）
▼回答者コメント
「全国的にも有名な道の駅で、その最大の特徴は北海道以外で唯一『ロイズ（ROYCE'）』の常設店があるなど、商品の希少性と多様性が群を抜いているから」（40代男性／北海道）
「宮城県内のお土産が幅広くそろっていて、地元の特産品や人気のお菓子を選びやすい印象があります。売り場全体が見やすく、手土産向きの商品から自宅用まで探しやすいのが良いと思います。定番商品だけでなく、地域らしい食べ物も充実していて満足度が高いです」（20代女性／東京都）
「ずんだ、地酒、加工品、スイーツ、農産物などバランスが良い」（50代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：上品の郷（石巻市小船越）／33票石巻市にある「上品の郷（じょうぼんのさと）」は、県内でも屈指の集客力を誇る道の駅です。地元の新鮮な魚介類や農産物はもちろん、オリジナルの惣菜やお菓子が充実。温泉施設「ふたごの湯」も併設されており、旅の疲れを癒しながら石巻の恵みを買い求めることができます。
▼回答者コメント
「地元野菜や加工品が多い。お菓子や特産品が豊富」（10代男性／茨城県）
「海産物や加工食品など宮城らしい土産の種類が豊富で満足感が高いためです」（40代女性／愛知県）
「三陸の海産物から加工品・地元野菜まで幅広く揃う“バランス最強型”だから」（40代女性／埼玉県）
1位：あ・ら・伊達な道の駅（大崎市岩出山池月）／84票圧倒的な支持で1位に輝いたのは「あ・ら・伊達な道の駅」です。地元大崎の特産品に加え、北海道外では珍しい「ロイズ（ROYCE'）」の常設販売店があることでも知られています。岩出山の名産である「かりんとう」や地場産野菜など、ここでしか手に入らないラインナップが魅力です。
▼回答者コメント
「全国的にも有名な道の駅で、その最大の特徴は北海道以外で唯一『ロイズ（ROYCE'）』の常設店があるなど、商品の希少性と多様性が群を抜いているから」（40代男性／北海道）
「宮城県内のお土産が幅広くそろっていて、地元の特産品や人気のお菓子を選びやすい印象があります。売り場全体が見やすく、手土産向きの商品から自宅用まで探しやすいのが良いと思います。定番商品だけでなく、地域らしい食べ物も充実していて満足度が高いです」（20代女性／東京都）
「ずんだ、地酒、加工品、スイーツ、農産物などバランスが良い」（50代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)