「探しやすいのが良い」お土産が充実している“宮城県の道の駅”ランキング1位に選ばれたのは？【2026年調査】

「探しやすいのが良い」お土産が充実している“宮城県の道の駅”ランキング1位に選ばれたのは？【2026年調査】