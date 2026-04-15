◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル、良）

雨が降る大井の白砂にスピード自慢の１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）が集結。戸崎圭太騎手が騎乗した２番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父フロステッド）が最内枠から先行して押し切り、３連勝で重賞初勝利を決めた。初めての地方の砂、ナイターを克服してつかんだタイトル。戸崎騎手は２０１３年のラブミーチャン（笠松）以来、１３年ぶりの同レース勝利となった。勝ち時計は１分１０秒７。

２着に大井所属で８番人気のティントレット（石川倭騎手）、３着には６番人気のＪＲＡヤマニンアルリフラ（団野大成騎手）が入った。

戸崎圭太騎手（ドラゴンウェルズ＝１着）「道中はリズム良く走ってくれました。昔、砂をかぶったり、揉まれたりした時に少しもろさが出てしまったので、今日は１枠でしたし、行くことだけを考えて乗っていました。それに馬が応えてくれて、しっかり走ってくれました。リズムも良かったですし、気持ちよく走ってくれたと思います。初めて乗せていただいたときから、１戦１戦、成長も感じますし、良くなっていますね。勢いにも乗ってましたし、重賞を勝つことは難しいと思いますけれども、こうして勝つことができてすごくうれしく思います。大井に来るとみんなが優しく温かく迎えてくれて、すごく居心地もいいというか、懐かしさも感じますし、こうして大井で勝つことができてすごくうれしく思います」

石川倭騎手（ティントレット＝２着）「返し馬は素軽い動きで、休み明けを感じさせなかった。成績からは叩いた方がいいタイプ。集中力がカギになると思うので、自分の形になれば」

団野大成騎手（ヤマニンアルリフラ＝３着）「久々のダートでしたが、内容良く、いい形でフィニッシュできました。今日の競馬が今後につながれば」