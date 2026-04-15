女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにが１５日までにＳＮＳを更新。昨年、別れた愛猫について胸の内を記した。

自身のインスタグラムに「Ｚ君（ぜっとくん）が天国に行ってから１年が経ったね。」と書き出すと、「あの時の悲しみは時間がいくら経ったってあの時のままで癒えることなんてないし お願いだからもう一度だけ会いたいって、抱きしめたいなって毎日思ってる。一瞬でもいいからもう一度だけってこれから先も変わらず思うんだと思う。 泣いちゃうなぁ寂しいなぁ」と記した。さらに「でもふとぜっちゃんを感じる時もたくさんあっていつもそばにいてくれてるかな？ねねはぜっちゃんのお守り毎日身につけて持ち歩いてるよ外出するときはここに乗り移ってたくさん色々な景色を見せてあげたいなって。ちゃんと来てるかなぁー？来てるよね！ いろーんな事があるけど、ぜっちゃんが毎日見ててくれるって信じて頑張るよ。 そして今はＺＺ君ていうぜっくんの弟もいてくれるから、２倍頑張れるよ」と記し、最後は「Ｚ君、ずっと愛してるよ。 たくさん愛情贈るから虹の橋でたくさん受け取ってよ いつもありがとう」と締め、思い出の２ショットとともに投稿した。

この投稿に「だいすきなぜっちゃんが守ってくれてるから、毎日みんなが笑顔で過ごせるんだよね でも今日は泣いていいんだよ！たくさんたくさんぜっちゃんにありがとう」「ぜっちゃん、絶対にれにちゃんのそばにいるとおもう れにちゃんの元に来てくれたぜっちゃんは本当に幸せものだな」「年前の悲しみは計り知れないことでしたが、れにちゃんの、そばには、ぜっくんがいつもいてくれていますよ❕」などのコメントが寄せられている。