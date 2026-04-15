きのう、気象庁と国土交通省は、新たな防災気象情報の運用を来月29日から開始すると発表しました。



これまでもエブリイでは、この新しい防災気象情報をお伝えしてきましたが、あらためて、どう変わるんでしょうか？



これまでの注意報や警報は、災害ごとに名前や基準が異なり「危険度が分かりにくい」という課題がありました。



そこで新しい情報では、

・河川の氾濫

・大雨

・土砂災害

・高潮

この4つについて、危険度を5段階のレベルで統一して示します。





レベルで示されると、直感的に分かりやすくなりますね。そして、特に注目なのが、レベル4に新設される「危険警報」です。これは自治体の「避難指示」に相当し、危険な場所からの全員の避難が必要な段階です。名前からも、かなり切迫した状況だと伝わりますね。さらにレベル5の「特別警報」は、すでに命の危険が迫っている状況、その場でただちに安全を確保する必要がある段階です。また、レベル3は、高齢者など避難に時間がかかる方が、早めに避難を始める目安となっています。段階ごとに、取るべき行動がはっきりするわけですね。気象情報と自治体の避難情報の関係も整理され、レベルの数字を見ることで、早めの避難判断がしやすくなります。ほかにも新しいポイントはありますか？これまでバラバラだった気象情報が整理され、新たに「気象防災速報」という枠組みが作られました。この速報は、警報などを補足するもので、数年に一度の猛烈な雨を知らせる「記録的短時間大雨情報」なども「記録的短時間大雨」という名前で統合されます。なかでも注目していただきたいのが、新しく始まる「線状降水帯直前予測」です。これまで線状降水帯の情報は「半日前の予測」と「発生情報」の2段階で発表されてきました。ここに新しく「直前予測」が追加されます。発生の2時間から3時間前を目標に予測することで、より早く危機感を伝え、確実な防災対応につなげることを目指しています。防災気象情報や気象防災速報をきちんと理解して、自分の命を守る行動につなげていきたいですね。この新しい情報は、来月29日から正式に始まる予定です。