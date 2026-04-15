演歌歌手の新浜レオン（29）が15日、ラゾーナ川崎で1st EP「New Biginnig」発売記念イベントを行った。 同作収録「LOVEしない？」の作詞作曲を手がけ、ミュージックビデオでも共演する、こっちのけんと（29）がスペシャルゲストで登場した。

2人は24年、NHK「紅白歌合戦」の出場から親交を深めた。こっちのけんとは「依頼される前からレオンに曲を書くとしたらというイメージはうっすらあった」という。

実際に依頼を受け「レオンが主人公の昭和のアニメがあったらのイメージで作った」という。新浜のイメージを「普段は結構ドジしちゃって、ヒーローみたいなことはできないけど、劇場版になると圧倒的なヒーローになるみたいな感じ」とすると、「そんなステージでの強さをレオンが持っていると思ってたので、そこを前に出した曲にした」と胸を張った。

また、「恋愛下手だけど（恋愛に）自信があるので、これからは恋愛にも力を入れてね」とエールを送った。

新浜にとって初めてのラゾーナイベントは雨予報だったが、ギリギリセーフ。「朝起きて予報を見ても、18時からのイベントで、18時から90パーセント。もう、どううなるかと思った」とすると、こっちのけんとは「あれはレオンパワーだね！」と笑った。

新浜は「今日がスタート」とし、「今まで演歌・歌謡というジャンルでやってきたけど、そのジャンルの壁を超えたい」とし、「演歌、歌謡曲の人があまり出ないよねというところに飛び込んでいく。そんな自分でありたいなと思って、頑張りたいです」と意気込んだ。

「この『LOVEしない？』で全国、そして全世界に、いろんな大変なことがあっても、いつも一緒だよっていう幸せなメッセージを届けられるようにいきますよ」とし、「この曲でまた年末も！」とアピールした。

この日、「LOVEしない？」など4曲を歌唱。小雨の中集まった約1500人のファンに、笑顔を届けた。