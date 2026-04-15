＜思春期ムズカシイ＞中学生娘の用事で出かける約束。部屋から出てこないので放っておいたら…
子どもと出かける約束をしていても、翌日になるとその予定がずれてしまうこともあるでしょう。緊急事態ならわかりますが、子どもの都合になると親も対応が難しい場合も。そうするとすれ違いのようなことが起きてしまうようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『中学生の娘が楽しみにしていた商品が店舗に届くというので、取りに行く予定だった。朝ご飯を食べたら行こうねと前の日から約束。しかし起きてきたのは11時すぎ。「準備ができたら行こう」と私が言ったあと、娘はご飯を食べて自分の部屋に行ってしまった。私は「今日はもういいのかな？」と思い、スルーした。お昼すぎに娘が部屋から出てきて「ずっと待っていたんだけれど」と言われた。私は「自分の部屋に行って、準備もしてないのになんで行かないといけないの？ 今日のあなたの用事はもう行かないよ」と伝えた。旦那からは「ひとこと声をかけてあげればよかった」と言われた。でも、私は頼まれた立場。頼んだ側が「行こうよ」と声かけるのが普通では？』
約束を破ったのは娘。起きてこないほうが悪い
『前日に「朝ごはんを食べたら行こうね」と言っているのだから、なかなか起きてこない娘が悪いと思う』
『娘には「ご飯を食べたら行くと言っていたのに部屋から出てこないから、もう行かないのかと思っていたよ。自分の言葉に責任持ちなさい」と言う。声をかけないのが悪いと、投稿者さんが必要以上に責められる筋合いもない』
投稿者さんと娘さんは前日に、「朝ごはんを食べたら出かける」と約束をしています。でも娘さんが起きてきたのは、朝ごはんの時間をとっくにすぎた11時。この時点で、約束を破っていることになるのではないでしょうか。そして、ご飯を食べた後も何も言わずに部屋に行ってしまったのですから、投稿者さんが「今日は行かないのだな」と思うのも無理はないのでしょう。旦那さんから責められていますが、それは筋違い。中学生として、約束を守ること、自分の言葉に責任を持つことは大切になってきますね。
「準備できた？」と声をかけてあげてもよかったかも
『悪いのは娘さんだと思うけれど、だからといって放置すれば予定がダメになることがわかっていてスルーした投稿者さんが、大人気なくて意地悪に見える。正しい正しくないではなく』
『私が娘の立場だと想定すると、「ご飯を食べてから行く」と言ってあるので、部屋に行って服を着替えたり髪を整えたりして、母親からの「準備できた？ もうそろそろ出かけるよ」の声かけ待ちになると思う』
投稿者さんは起きてきた娘さんに声をかけてはいますが、そのあとも何回か確認をすることもできたのでしょう。部屋に入って準備をしているとしても、1時間強もかかるとは考えにくいはず。途中で行くのかどうかの確認をしていれば、娘さんの意思も確認できたでしょう。そして、娘さんもそれを待っていたのではないでしょうか。いつも投稿者さんが声をかける流れになっていたのであればなおさらです。何も言わなければお店に行けなくなるということは、投稿者さんも気づいていたでしょうから、それでもあえて声をかけないことに、少し意地悪さを感じてしまうママもいます。
根本的な原因は、親子ともに確認不足
『どちらが悪いというよりも、お互いコミュニケーションが不足しているよね』
『お互いが確認不足だね。以前旦那と似たようなことがあった。ちゃんと何時に家を出ると明確な指示が必要』
今回のトラブルは、お互いの確認不足が招いたことでしょう。娘さんが朝起きてきたときや部屋に行った後でお店に行くのか確認しなかったことが、大きな原因ではないでしょうか。もし確認をしていれば、準備があるから1時間後に出発というように、具体的に決めることができましたよね。「出かけるときに声をかけてくれるだろう」とお互いが思ってしまうこともあります。だからこそ、きちんとした言葉で確認が必要になってくるのでしょう。
子どもが希望するなら「あなた主導で」と伝えよう
『今回のことを教訓に、「私は何度も呼ばないよ。自分の用事で出かけたいなら、自分から声かけしなさい」と改めて伝えていいんじゃないかな』
『本人がやりたいこと、行きたい場所なんだから、子どもの方から親ときちんとコミュニケーション取らせないと』
子どもが欲しい物をお店に取りに行く予定だったことから、投稿者さんはあくまで付き添いだったことがわかります。お店に行くかどうかを決めるのも子どもでしょうから、子どもが行くかどうかわからないような態度であれば、投稿者さんもそれに従おうと思うものかもしれません。ただ、今回のことでコミュニケーションが必要ということもわかったので、子どもにも自分の用事なら自分から声をかけるように伝えることは大切ですね。そうしないと、いつまで経っても受け身の状態になってしまいます。今後同じことが起きないように、子どもと話してみるとよさそうです。