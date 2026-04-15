春の交通安全運動の最終日。

通学路で子どもたちが交通事故に巻き込まれることを防ごうと、警察による全国一斉の街頭指導が行われました。

4月から始まった自転車の交通反則通告制度、通称「青切符」についても注意を呼びかけました。

（警察官）

「倒れるときに頭を守る大事なヘルメットとなりますから、かぶってください。安全運転でお願いします」

交通安全を呼び掛ける街頭指導は、全国で一斉に行われました。

このうちJR西諌早駅近くでは、11人の警察官が街頭に立ちました。

周辺には、小中学校や高校がある「JR西諌早駅」。

通勤通学の時間帯は自転車を利用する子どもも多く、今月1日から導入された自転車の交通反則通告制度、通称「青切符」についてのチラシを配り、周知を図りました。

（県警本部交通部 交通指導課 坂井 健一郎 警部）

「自転車の交通ルールについて、周知が不足している。自転車は車と一緒。スピードも出るし、車と同じルールになることを頭に入れてほしい。

(歩行者は)横断歩道を渡るときに手をあげるなど、自分の横断の意思を示してほしい」

警察によりますと去年、県内で児童・生徒の登下校時の事故は30件起きていて、このうち自転車が絡んだ事故は11件でした。

新学期には子どもの交通事故が増える傾向があり、警察が注意を呼び掛けています。