俳優・岡田将生が１５日、都内で、ＴＢＳ系主演ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート。金曜、後１０・００）の放送直前イベントを染谷将太、中条あやみらと行った。

時効が成立してしまった両親殺害事件の犯人を自ら追うため警察官となった兄弟を描くオリジナルサスペンス。２０年来の仲である岡田と染谷が兄弟役を務める。

イベント前には第２話までの試写が行われ、岡田は「１、２話で染谷くんと兄弟感をものすごく出せたんじゃないかと思う」と手応えを口に。「何より染谷君と一緒に兄弟役をやれたのが、このドラマに全て詰まってる」と“染谷愛”を惜しげもなく披露した。公私ともに深い関係性の２人だけに、司会を務めたＪＰからその点を触れられると「めちゃくちゃ仲良いと思います」と満面の笑みで答えていた。

だが仲が良すぎる故の一幕も。中条のトーク中、岡田と染谷はマイクを通さず２人きりでおしゃべりを続け、中条は「今、私語を慎んでもらって良いですか？」と苦笑い。「染谷さん大好きだから岡田さん」とやんわり注意を受けていた。

さらに、兄弟の幼少期を演じた子役の金子拓真と野田悠月がサプライズゲスト登場し、岡田と染谷に似顔絵をプレゼントする場面も。染谷は「絵もこのドラマでは大事なキー」と明かしながら「すごいうれしい、飾らせていただきます」と感激していた。