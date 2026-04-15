ももいろクローバーZの配信番組「ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜」の公式Xが15日更新され、今月24日の配信をもって終了することが発表された。以下発表全文。

【全文】

「ももクロ Chan」視聴者の皆様 テレ朝動画logirlで配信しております「ももクロ Chan」は、4月24日（金）の配をもって終了することとなりました。2010年の番組開始から16年間、視聴者の皆様、ゲストの皆様に支えて頂いたこと、大変感謝しております。そして、この番組で全てを曝け出し、全力で収録に挑んでくださったももクロメンバーの皆様、東京03・飯塚様、長い間本当にありがとうございました。番組は一度終了となりますが、またすぐに皆様とお会いできるよう精進して参りますので、少しお待ち頂けますと幸いです」

同番組はももいろクローバーZのメンバーが真のアイドル力を身につけるため、さまざまな企画にチャレンジするバラエティー番組。

BS朝日「おはよう！ももクロchan」、テレビ朝日系「ももクロちゃんと！」は3月を持って終了していた。