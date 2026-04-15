ざぼんラーメン 創業80年で感謝祭

今年創業80年を迎える鹿児島市のざぼんラーメン。きょう15日は感謝祭として、ラーメンが1杯600円で提供され、店は大にぎわいでした。

鹿児島市にできた大行列。次から次に車もやってくるこちらは…、与次郎1丁目に本店を置くざぼんラーメンです。

特別に600円（税込）で １時間以上待ちも

あっさりした豚骨スープとチャーシューやキャベツなどたくさんの具材が魅力のざぼんラーメン。

通常1杯980円ですが、きょう15日は特別に600円（税込）で食べられるとあって、たくさんのファンが訪れていました。

（行列に並ぶ客）「車でラジオのニュースが始まったから…（Q1時間近く待っている？）まあこんなもん」

（行列に並ぶ客）「連れられて来た。味がいい（Qきょうも楽しみですね）そうですね」

ざぼんラーメンの歴史 西鹿児島駅の「構内食堂」から

ざぼんラーメンの歴史は、終戦の翌年の1946年、西鹿児島駅＝現在の鹿児島中央駅にオープンした「構内食堂」から始まりました。

食堂を主に運営したのが、下原シケさんです。

（ざぼんラーメン創業者 下原シケさん（1994年・当時83））「（子どもを）食べさせるには、仕事をしないと。朝から晩まで（働いた）」

８人の子どもを育てるため必死に働いた ラーメン誕生時は250円

病気がちだった夫にかわり、8人の子どもを育てるため必死に働いたというシケさん。

食堂の経営が軌道にのったころ、新たに手がけたのが豚骨ラーメンでした。当時は1杯250円ほどだったそうです。

（下原シケさん）「ごまかしてお客さんに食べさせたらだめ。それが一番嫌い」

「通って40年くらいですかね。おいしい、変わらない」

ざぼんラーメンは2年前、後継者がいなかったことから、熊本の「味千ラーメン」を手がける会社と経営統合されました。

しかし、鹿児島市と霧島市に7つある店の味は、80年前とかわりません。

（50代）「（通って）40年くらいですかね。おいしい、変わらない」

（80代）「（亡くなった夫が）大好きで、いつも『食べに行こう』と。最後に食べさせてあげたかった」

（麺処ざぼん・前田圭太店長）「経営は代わったが、ざぼんラーメンの良さ・味を守りながら、今後もざぼんラーメンを愛してもらうように、精一杯、感謝の気持ちを込めて営業したい」

与次郎店では、15日午後8時半までラーメン1杯600円です。

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