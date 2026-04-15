将棋の福間香奈女流王位（34）＝女流5冠＝が15日、兵庫県姫路市「里湯ひととき夢乃井」で第37期女流王位戦5番勝負第1局に臨み、挑戦者の大島綾華女流二段（23）に158手で勝利した。

振り駒の結果、後手になった福間が角交換型振り飛車を採用。穴熊に囲った福間王に対し、大島は雁木（がんぎ）で対抗した。飛車を7筋へ振り直した福間が穴熊を崩して右桂を活用し、大島の銀を確保。自陣を崩すことなく、入王した大島王を即詰みに討ち取った。

福間は今年に入って女流名人戦で挑戦者の西山朋佳女流2冠に0勝3敗。デビュー以来出場したタイトル戦85回目で初めてストレート負けした。

2度目の棋士編入試験も0勝3敗と勝ち星を挙げることなく失敗し、3月23日の女流順位戦A級で勝利して以降4連敗。棋士編入試験第3局、A級、マイナビ第1局、A級と勝ちから見放されたが負の連鎖に終止符を打った。

福間は昨年12月、妊娠出産で女流タイトル戦を事実上不戦敗とする旧規定の見直しを求めて要望書を提出。これを受け、「公式戦番勝負対局規定検討委員会」を設置した日本将棋連盟は3月31日に中間報告を発表した。妊娠の際、希望すれば日程や場所の変更などを検討、可能な限りの調整を行うとした。家庭では育児にも追われる福間の変調を気づかう声も上がっていた。

第2局は5月12日、札幌市「京王プラザホテル札幌」で指される。