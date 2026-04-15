深瀬美桜プロデュースの5人組女性アイドルグループ Onephonyが、新曲「生まれたトキから白歴史」を4月16日に配信リリースする。

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Onephonyは、キュートな衣装とキャッチーで親しみやすい楽曲、そして息の合ったパフォーマンスでティーン層を中心に支持を拡大してきたアイドルグループ。これまでライブ活動を中心にファン層を広げ、2025年11月には初のCDリリース、さらに3周年ツアーファイナルとして豊洲PIT公演を開催している。

本楽曲は、グループの持ち味であるキュートさと等身大のメッセージが融合した全肯定ソング。「ばばばばぁーん！」「ぎょぎょぎょぎょーぉ！」「きゃわわわーぁ！」「がおがおぉ！」といった擬音フレーズが所に散りばめられており、これらのパートでは真似したくなるような振り付けも用意されている。

また、グループ初となるDVDを6月9日にリリース。本作には、3周年記念ツアーのファイナルとなった豊洲PIT公演でのパフォーマンスのほか、ツアーファイナルまでの半年間に密着をしたドキュメンタリーも収録。グループの“今”を体感できる内容となる。

なおOnephonyは、現在新メンバーオーディションを開催中。グループは新たな仲間を迎え入れ、より進化した体制での活動を見据えている。

（文＝リアルサウンド編集部）