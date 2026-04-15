大澤誉志幸が、デビュー45周年を記念したアニバーサリーライブをビルボードライブ大阪およびビルボードライブ横浜で開催する。

（関連：布袋寅泰、提供楽曲に表れるギタリストの枠を超えた作家性 井上陽水、藤井フミヤ、亀梨和也ら手がけたコンポーザーとしての歩み）

公演タイトルは『大澤誉志幸 45th Anniversary Live』。ゲストとして山下久美子の出演が決定している。大澤と山下は数々の共作を手がけてきた間柄で、昨年にはビルボードライブでの共演も実現している。ともにデビュー45周年を迎えた両者によるステージとなる。

ビルボードライブ大阪公演は7月18日、ビルボードライブ横浜公演は7月26日に、それぞれ1日2回公演で行われる。バンドメンバーには伊藤隆博（Key）、後藤秀人（Gt）、ビリージーン（Sax）、千ヶ崎学（Ba）、椎野恭一（Dr）が名を連ねる。

チケットは5月11日正午よりClub BBL会員／法人会員先行販売が開始され、5月18日正午より一般発売。購入はビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にて受け付ける。

（文＝リアルサウンド編集部）