年金支給日の15日、高齢者を狙うニセ電話詐欺を防ごうと、長崎市で防犯キャンペーンが行われました。

警察は、国際電話などの着信をブロックするアプリの活用を呼びかけています。

防犯キャンペーンを行ったのは、長崎警察署の警察官や防犯協会の職員ら6人です。

（防犯協会職員）

「特殊詐欺がはやっているので、用心してください」

（警察官）

「怪しい電話がかかってきたら、すぐ切るように」

今年度最初の年金支給日となった15日、金融機関を訪れた高齢者に、ニセ電話詐欺への注意を呼びかけるチラシなどを配りました。

（60代）

「携帯電話にもかかってくる。知らない番号には出ないように心がけている。自分は大丈夫なんて思っていない」

（60代）

「きのうもかかってきた。だけど出なかった。ドキドキして」

警察によりますと県内では、今年2月末までに56件のニセ電話詐欺被害が発生。

このうち高齢者が「34件」を占めているということです。

（警察官）

「警察庁推奨アプリというものがある。このアプリを入れれば、偽物の警察官からの電話を遮断できる」

キャンペーンでは、ニセ電話詐欺に利用された電話番号や、国際電話からの着信をブロックする警察庁推奨のスマートフォンアプリの活用を呼びかけました。

（長崎警察署生活安全課 永吉 邦行係長）

「ニセ警察官をかたる詐欺が被害額も多い。警察が金融資産を電話で尋ねたり、口座番号や暗証番号を聞くことはないので、そういった電話も詐欺を疑ってほしい」

警察は「もし電話に出てしまった場合でも、個人情報などは伝えず最寄りの警察に相談を」と、呼びかけています。