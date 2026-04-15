※4月23日、東証グロース市場に上場予定の犬猫生活 <556A> [東証Ｇ]は15日、公開価格を発表した。



●犬猫生活 <556A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：4月23日



事業内容：ペットフードをはじめとしたペット関連商品の

企画・製造・販売



公開価格：2990円

仮条件：2790円～2990円

想定発行価格：2990円



上場時発行済み株式数：261万6000株

公募：33万株

売り出し：28万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万1500株

ブックビルディング期間：4月8日～14日

公開価格決定日：4月15日

申込期間：4月16日～21日

払込日：4月22日



主幹事：ＳＢＩ証券



[2026年4月15日]



株探ニュース