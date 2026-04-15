※4月23日、東証グロース市場に上場予定の犬猫生活 <556A> [東証Ｇ]は15日、公開価格を発表した。

●犬猫生活 <556A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：4月23日

　事業内容：ペットフードをはじめとしたペット関連商品の
　　　　　　企画・製造・販売

　公開価格：2990円
　仮条件：2790円～2990円
　想定発行価格：2990円

　上場時発行済み株式数：261万6000株
　公募：33万株
　売り出し：28万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万1500株
　ブックビルディング期間：4月8日～14日
　公開価格決定日：4月15日
　申込期間：4月16日～21日
　払込日：4月22日

　主幹事：ＳＢＩ証券

[2026年4月15日]

株探ニュース