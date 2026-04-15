4月15日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



ヨシムラ・フード・ホールディングス <2884> [東証Ｐ] 決算月【2月】 4/15発表

保有株数2500株未満の株主に対する優待品（グループ製品）を拡充。300～499株で2500円相当、500～2499株で4000円相当の贈呈とする。



リビン・テクノロジーズ <4445> [東証Ｇ] 決算月【9月】 4/15発表

5月11日割当の1→2の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。新制度では、分割後に200株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト7500円分を年2回贈呈する。従来は分割前の200株以上を保有する株主にデジタルギフト1万5000円分を年2回贈呈していた。



あさくま <7678> [東証Ｓ] 決算月【1月】 4/15発表

7月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。



ギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ] 決算月【10月】 4/15発表

優待品を店舗やオンラインストアで利用できる「優待ポイント」に変更し、保有株数と保有期間に応じて1500～6500ポイントを年2回付与する。従来は1000～6000円相当の優待電子チケットを年2回贈呈していた。



株探ニュース