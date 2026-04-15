HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、一人の候補生が「完璧主義」の殻を破り、真の表現者へと成長を遂げる瞬間があった。

【映像】可愛すぎる元アイドルの完璧パフォーマンス

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

課題曲「WE RIDE」の解釈に悩んでいたAYANAは、ダンスコーチのマーサから「グループという名の車に乗り込んだメンバーが目的地へ向かうことをイメージした楽曲」という助言を受ける。「今もう抜け出すところだよ」という歌詞と、「もうデビューさせてほしい、みたいな『今抜け出すところだよ』って」と自身の過酷だった夢への道のりを重ね合わせ理解を深めていった。

その後のテストで見せたパフォーマンスは、これまでの彼女とは別人のような輝きを放っていた。マーサは「良かったよ」「本当に一皮剥けた気がした。ちょっとびっくり」「アイドルじゃなくてアーティストになれる」と大絶賛。さらに「表情も変わりました」と内面の変化を評価していた。

AYANA自身も「迷走してたけどできた」「今日はそれがちょっと一歩踏み出せたかな」と確かな手応えを感じていた。