【ニューデリー＝青木佐知子】米国のトランプ大統領とインドのナレンドラ・モディ首相は１４日、中東情勢などについて電話会談を行った。

モディ氏はＳＮＳで「友人のトランプ大統領から電話があった」と公表し、「ホルムズ海峡の開放と安全を維持する重要性を強調した」としている。

米政府は会談について発表していないが、セルジオ・ゴア駐印米国大使は印民放ＮＤＴＶに、トランプ氏がモディ氏に中東情勢の「最新の情報」を伝えたと述べた。インドが首脳会談の開催を模索している日米豪印４か国の協力枠組み「クアッド」については、外相会議を念頭に「ルビオ国務長官が５月、インドに来る予定だ」と明かした。

インドは石油輸入の多くを湾岸諸国に頼っており、両首脳は米軍によるホルムズ海峡の封鎖措置についても協議したとみられる。インドは同海峡の通過をイランから許可されているが、イランへの通航料の支払いは「議論していない」（印外務省報道官）としている。

モディ氏は「様々な分野で２国間関係の大きな進展を確認した」とも強調した。敵対する隣国パキスタンが、米イランの停戦交渉の仲介を通じて存在感を発揮する中、良好な対米関係をアピールした格好だ。

一方、インドは今年、ロシアや中国などで構成するＢＲＩＣＳの議長国で、タス通信によると５月半ばに外相会合が予定されている。加盟国のイランは、米国との戦闘を巡り、ＢＲＩＣＳが「独立した役割」（マスード・ペゼシュキアン大統領）を果たすよう求めており、インドには難しいかじ取りが求められている。