16日は全国的に日差したっぷり。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■全国的に青空広がる 東北はお花見日和に

16日（木）は全国的に青空が広がるでしょう。関東や東北の太平洋側は朝まで雨が残る所もありますが、日中は天気が回復へと向かいそうです。桜前線は北日本を北上中で、東北北部でも桜が見ごろを迎えています。青森県の弘前公園では、外堀の桜が7分咲きとなり、いよいよ満開間近となっているようです。あす16日は青空の下でお花見を楽しめるでしょう。

■西日本は夏日続出 東北は前日より大幅ダウン

16日（木）は、西日本や東海を中心に夏日が続出しそうです。湿度は低いため比較的カラッとした暑さで、日陰に入ると過ごしやすく感じられるでしょう。東北の太平洋側では北寄りの風が強まるため、日差しがあっても気温はあまり上がらず、前日より大幅に下がる所もありそうです。服装選びにはお気を付けください。

【16日(木)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 15℃（+2 4月下旬）

盛岡 13℃（-8 4月上旬）

仙台 16℃（-2 平年並み）

福島 17℃（-7 平年並み）

新潟 15℃（-6 4月上旬）

東京 23℃（-1 5月中旬）

名古屋 26℃（+7 5月下旬）

大阪 21℃（+1 4月下旬）

高知 26℃（+8 6月上旬）

鹿児島 26℃（+1 5月下旬）

■小笠原諸島は高波に注意

台風4号は大型で非常に強い勢力でマリアナ諸島を北西に進んでいます。小笠原諸島からは離れた海上を進む予想ですが、台風からのうねりにより波が高くなっています。

波の予想は、16日（木）のは4メートルのち5メートルで、うねりを伴いしける予想です。17日（金）は6メートルの予想で、18日（土）頃にかけて、うねりを伴った大しけが続く見込みとなっています。また、東寄りの風も強まる予想のため、十分な注意が必要です。

■日曜は東京でも夏日予想 春の食中毒に注意を

17日（金）も晴れる所が多く、東北や北陸は前日より大幅に気温が上がりそうです。18日（土）は北海道や九州を中心に雨が降るでしょう。19日（日）は広い範囲で晴れて、お出かけ日和になる見込みです。東京や名古屋、大阪では25℃と夏日が予想されていて、先週末に続いて季節外れの暑さとなりそうです。

関東ではツツジやネモフィラなど、平年よりも早く季節の花々が見ごろを迎えているようですが、お出かけされる際は暑さ対策や紫外線対策をしっかり行いましょう。

東北ではお花見を楽しむ方も多いと思いますが、春の食中毒にも注意が必要です。調理前や食事前には必ず手を洗い、お弁当を持ち歩く際には保冷剤を使用するなど、食中毒の予防を心がけましょう。