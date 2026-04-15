◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン

きさらぎ賞を勝って勢いに乗るゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、順調さをアピールした。１週前には初コンビを組む岩田望来騎手＝栗東・フリー＝が駆けつけ、３頭併せで強めの負荷がかけられた。最終追い切りは予定通り馬なりの調整。Ｗコースでロジシルバー（６歳３勝クラス）を３馬身追走から終始楽な手応えで併入し、６ハロン８２秒８―１１秒２と上々の時計をマークした。

宮田調教師は「調子は良さそうですね。しっかり力は出せる仕上がりだと思います」とうなずいた。コーナー４つ、内回り、フルゲートと経験のない点が多いが、「どの辺りで流れに乗れるか、スムーズにギアを上げて直線に向かえるかがポイントですね」と勝負どころを捉えている。

キャリア５戦ですべて３着以内と安定感は抜群だ。きさらぎ賞からの直行Ｖなら１９９０年ハクタイセイ以来の３６年ぶり。初条件を克服すれば、チャンスは大いにありそうだ。