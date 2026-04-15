パンダドラゴン、玉屋2060％手がけた新曲「IDOL OF POP」配信リリース決定
アイドルグループ・パンダドラゴンが、玉屋2060％が手がけた新曲「IDOL OF POP」を22日に配信リリースすることを発表した。
【画像】「表舞台から離れて別の道に進みたい」卒業の理由をつづったパンダドラゴン・なぎ
ユニバーサル ミュージック移籍後、第1弾シングル「マジ☆まじない」、第2弾シングル「Winter Song 防衛隊」で2作連続のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。今年1月には2度目となる日本武道館単独公演を成功させた、勢いに乗るパンダドラゴン。新曲「IDOL OF POP」は、7月7日に発売される14枚目シングルに収録される楽曲で、“れぺぜん・かわいい”を掲げ、ポップアイドルの頂点を目指すパンダドラゴンのひたむきな想いが凝縮された1曲だ。中毒性抜群のシンセメロディと、一度聴いたら耳から離れない強烈なリズムは、まさに玉屋サウンドとパンダドラゴンの真骨頂。結成から8年間の歩みと、その先の未来への期待が弾ける、多幸感あふれるアッパーチューンに仕上がっている。
さらに、同作のリリースを記念した5月開催のイベント情報も解禁された。5月5日に神奈川・日本丸メモリアルパークアリーナ、6日に東京・KABUKICHO TOWER STAGE、17日に東京・カメイドクロック 屋外カメクロステージで開催される。
【画像】「表舞台から離れて別の道に進みたい」卒業の理由をつづったパンダドラゴン・なぎ
ユニバーサル ミュージック移籍後、第1弾シングル「マジ☆まじない」、第2弾シングル「Winter Song 防衛隊」で2作連続のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。今年1月には2度目となる日本武道館単独公演を成功させた、勢いに乗るパンダドラゴン。新曲「IDOL OF POP」は、7月7日に発売される14枚目シングルに収録される楽曲で、“れぺぜん・かわいい”を掲げ、ポップアイドルの頂点を目指すパンダドラゴンのひたむきな想いが凝縮された1曲だ。中毒性抜群のシンセメロディと、一度聴いたら耳から離れない強烈なリズムは、まさに玉屋サウンドとパンダドラゴンの真骨頂。結成から8年間の歩みと、その先の未来への期待が弾ける、多幸感あふれるアッパーチューンに仕上がっている。
さらに、同作のリリースを記念した5月開催のイベント情報も解禁された。5月5日に神奈川・日本丸メモリアルパークアリーナ、6日に東京・KABUKICHO TOWER STAGE、17日に東京・カメイドクロック 屋外カメクロステージで開催される。