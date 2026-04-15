ALPHA DRIVE ONE、初来日インタビュー 褒め合い合戦＆東京ドームへの憧れも「いつかALLYZで満員に」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）がこのほど、初の来日イベントを実施。オリコンニュースでは、ALPHA DRIVE ONEにデビューを経ての想いや夢を聞いたほか、メンバーの素顔に迫った。
【動画】ALPHA DRIVE ONE、初来日インタビュー 褒め合い合戦＆東京ドームへの憧れも
――自己紹介をお願いします。隣のメンバーの好きなところをひとつ紹介してから、次のメンバーにバトンパスしてください。
LEO（リオ）:ALPHA DRIVE ONEのかわいいリーダーのLEOです。僕の隣にいるANXIN（アンシン）は末っ子ラインですが、チームの雰囲気もよくしてくれますし、みんなを笑わせてくれたり、メンバーを細かくしっかりサポートしてくれます。
ANXIN：ALPHA DRIVE ONEのANXINです。SANGWON（サンウォン）さんは、ただただかわいいです。存在自体がかわいいです。
SANGWON：僕はみなさんのことが大好きなSANGWONです。隣にいるARNO（アルノ）さんは、本当に神秘的で魅力的な人です。そして、ユーモアのセンスもすばらしいです。普段はすごく静かで落ち着いているのですが、時々出てくる冗談に僕も笑ってしまいますし、僕の冗談にも付き合ってくれるので、いつも感謝しています。ファッションセンスも抜群で、美的感覚も優れていて、パフォーマンスも上手です。最後に一言でいうと、本当に最高のお兄さんです。
ARNO：皆さんを虜にしたいARNOです。後ろにいるJUNSEO（ジュンソ）さんは、メンバーとよくふざけ合ってくれて、いつもたくさん助けてくれる、感性豊かな長男です。
JUNSEO：こんにちは、ALPHA DRIVE ONEの中で運転が一番上手なALPHAドライバーのJUNSEOです。よろしくお願いします。隣のSANGHYEON（サンヒョン）は、本当に魅力がたくさんあるメンバーです。ポジティブなマインドで、幸せを見つけるのが上手で、いつも笑っているので、見れば見るほど幸せな気持ちになる魅力があります。笑顔を見せてください！
SANGHYEON：（笑顔）
SANGHYEON：こんにちは。僕はALPHA DRIVE ONEのかわいい犬猫・SANGHYEONです。XINLONG（シンロン）さんは、兄・弟関係なく面倒をよく見てくれて、とても思いやりのある人です。年齢関係なくみんなをかわいがってくれて、周りに配慮し、細やかな気遣いもしてくれるお兄さんです。
XINLONG：こんにちは。ALPHA DRIVE ONEのXINLONGです。これから日本語を一生懸命勉強して、皆さんとお話したいです（日本語で）。GEONWOO（ゴヌ）さんは、弟たちの面倒をよく見てくれて、ステージでは自分の魅力をしっかり発揮できる人です。笑顔もとてもかわいいいです。
JUNSEO：今もかわいいです。
GEONWOO：こんにちは、ALLYZの皆さん。僕は笑顔がかわいいGEONWOOです。LEOさんは、まわりの人をいつも笑わせてくれて、それ以外にもたくさん魅力がありますが、こういう明るくてユーモラスな性格が、僕が一番好きなLEOさんのポイントです。
――デビュー活動を経て確信した、他のグループにはないALPHA DRIVE ONEならではの強みは何だと思いますか。
LEO：ALPHA DRIVE ONEの魅力は、8つの色が集まったチームです。とても多彩で、これからも見ていて楽しいグループだと思います。
XINLONG：メンバーそれぞれに魅力がありますが、集まった時、また違う魅力をお見せすることができると思います。
――最近知った、メンバーの意外な素顔があれば教えてください
JUNSEO：8人で一緒にいる時間が長いので、新しい一面を見つけるのはなかなか難しいですが、最近、ANXINが温かい上着を用意してくれたんです。本当に感動しました。
ANXIN：JUNSEOさんは、最初はすごく真面目な人だと思っていたのですが、最近はかわいい姿もたくさん見ます。弟たちの面倒を見る姿や、かわいい姿、いたずらする姿など、全部見ました。本当にかわいいお兄さんです。
――最近覚えた日本語や、気に入っている日本語があれば教えてください。
GEONWOO：日本語の授業で覚えた言葉「はつこい（初恋）」です。韓国語では「チョッサラン（初恋）」なのですが、すごく印象に残りました。ALLYZの皆さんの初恋になりたいです。
SANGHYEON：僕も日本語を勉強していて覚えた文章なのですが、これからよく使うと思います。「おいしいものをおすすめしてください」です。（JUNSEOに）おいしいものをおすすめしてください。
JUNSEO：（日本語で）僕のおすすめは、油そばです。
SANGHYEON：（同上）油そば、最強です。
JUNSEO：（同上）食べてみてください。
――ALLYZから言われて一番うれしかった言葉を教えてください。
SANGWON：僕は「どこで何をしていても、どんな姿でも、あなたのすべてを応援して愛しています」という言葉です。聞いた時とても感動しましたし、僕もその言葉をくれたファンの方に同じ言葉を返しました。とても感動的な瞬間でした。
ARNO：「ARNO、会いたい」「ARNOがいるからステージがもっと輝いた」です。それを聞いて、自分も誰かにとって大切な存在なんだと思いました。
――今回が初めての日本での活動となりますが、日本でどんな活動をしてみたいですか？日本で立ちたいステージなどがあれば教えてください。
LEO：すべての活動が楽しみです。すべてが初めてなので、ひとつひとつ楽しみながら一生懸命頑張りたいです。そして、東京ドームは練習生の頃からの夢の舞台です。いつか僕たちALPHA DRIVE ONEが、ALLYZの皆さんで東京ドームをいっぱいにするのが大きな目標の一つです。
JUNSEO：（日本語で）頑張りましょう！
――日本にいるALLYZへメッセージをお願いします。
LEO：ALLYZの皆さん〜！ALLYZの皆さんのおかげで毎日とても幸せです。僕たちも皆さんを幸せにします。ずっと一緒にいてください。愛しています。
ANXIN：本当に会いたかったです！今回会うことができて、幸せです。今回の日本での活動を一緒に楽しみましょう。
SANGWON：いつも言葉にできないほどの愛情を注いでくれて、本当にありがとうございます。そのすべてに応えられるように、ますます素敵なアーティストになります。これからも僕たちのそばにいてくださいね。いつも愛しています。（日本語で）大好き！
ARNO：長く待った末にこうして会えたので、いつも幸せでいてほしいです。ALLYZ、一緒に幸せでいましょう！
JUNSEO：（日本語で）ALLYZの皆さん！皆さんに会うために本当に頑張りました。待っていてくれてありがとうございます！僕のたくさんの愛を届けます。ALLYZのことが大好きです。
SANGHYEON：皆さんのおかげで日本に来ることができました。本当に幸せです。その分、もっと大きな幸せを届けられるよう努力します。BIG LOVE！Thank you！
XINLONG：これからもALLYZの皆さんがずっと僕たちのそばにいてくれたらうれしいです。これからもお互い心強い存在として、幸せに過ごしましょう。うれシンロン〜！
GEONWOO：（日本語で）ALLYZの皆さん！とても会いたかったです。ALLYZのことが本当に大好きです！また会いましょう。
インタビューは終始、和やかなムードで行われた。オリコンニュース公式YouTubeでは、インタビューの模様を動画で公開中。動画内では、「一番ロマンチックなメンバーは？」「一番涙もろいメンバーは？」といったよりメンバーの素顔に迫る質問にも答えている。
【プロフィール】
ALPHA DRIVE ONEは、グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』にて世界から約2600万の投票により選ばれたメンバーにより構成されたK-POPボーイズグループ。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム‘EUPHORIA’で韓国デビューした。
【動画】ALPHA DRIVE ONE、初来日インタビュー 褒め合い合戦＆東京ドームへの憧れも
――自己紹介をお願いします。隣のメンバーの好きなところをひとつ紹介してから、次のメンバーにバトンパスしてください。
LEO（リオ）:ALPHA DRIVE ONEのかわいいリーダーのLEOです。僕の隣にいるANXIN（アンシン）は末っ子ラインですが、チームの雰囲気もよくしてくれますし、みんなを笑わせてくれたり、メンバーを細かくしっかりサポートしてくれます。
SANGWON：僕はみなさんのことが大好きなSANGWONです。隣にいるARNO（アルノ）さんは、本当に神秘的で魅力的な人です。そして、ユーモアのセンスもすばらしいです。普段はすごく静かで落ち着いているのですが、時々出てくる冗談に僕も笑ってしまいますし、僕の冗談にも付き合ってくれるので、いつも感謝しています。ファッションセンスも抜群で、美的感覚も優れていて、パフォーマンスも上手です。最後に一言でいうと、本当に最高のお兄さんです。
ARNO：皆さんを虜にしたいARNOです。後ろにいるJUNSEO（ジュンソ）さんは、メンバーとよくふざけ合ってくれて、いつもたくさん助けてくれる、感性豊かな長男です。
JUNSEO：こんにちは、ALPHA DRIVE ONEの中で運転が一番上手なALPHAドライバーのJUNSEOです。よろしくお願いします。隣のSANGHYEON（サンヒョン）は、本当に魅力がたくさんあるメンバーです。ポジティブなマインドで、幸せを見つけるのが上手で、いつも笑っているので、見れば見るほど幸せな気持ちになる魅力があります。笑顔を見せてください！
SANGHYEON：（笑顔）
SANGHYEON：こんにちは。僕はALPHA DRIVE ONEのかわいい犬猫・SANGHYEONです。XINLONG（シンロン）さんは、兄・弟関係なく面倒をよく見てくれて、とても思いやりのある人です。年齢関係なくみんなをかわいがってくれて、周りに配慮し、細やかな気遣いもしてくれるお兄さんです。
XINLONG：こんにちは。ALPHA DRIVE ONEのXINLONGです。これから日本語を一生懸命勉強して、皆さんとお話したいです（日本語で）。GEONWOO（ゴヌ）さんは、弟たちの面倒をよく見てくれて、ステージでは自分の魅力をしっかり発揮できる人です。笑顔もとてもかわいいいです。
JUNSEO：今もかわいいです。
GEONWOO：こんにちは、ALLYZの皆さん。僕は笑顔がかわいいGEONWOOです。LEOさんは、まわりの人をいつも笑わせてくれて、それ以外にもたくさん魅力がありますが、こういう明るくてユーモラスな性格が、僕が一番好きなLEOさんのポイントです。
――デビュー活動を経て確信した、他のグループにはないALPHA DRIVE ONEならではの強みは何だと思いますか。
LEO：ALPHA DRIVE ONEの魅力は、8つの色が集まったチームです。とても多彩で、これからも見ていて楽しいグループだと思います。
XINLONG：メンバーそれぞれに魅力がありますが、集まった時、また違う魅力をお見せすることができると思います。
――最近知った、メンバーの意外な素顔があれば教えてください
JUNSEO：8人で一緒にいる時間が長いので、新しい一面を見つけるのはなかなか難しいですが、最近、ANXINが温かい上着を用意してくれたんです。本当に感動しました。
ANXIN：JUNSEOさんは、最初はすごく真面目な人だと思っていたのですが、最近はかわいい姿もたくさん見ます。弟たちの面倒を見る姿や、かわいい姿、いたずらする姿など、全部見ました。本当にかわいいお兄さんです。
――最近覚えた日本語や、気に入っている日本語があれば教えてください。
GEONWOO：日本語の授業で覚えた言葉「はつこい（初恋）」です。韓国語では「チョッサラン（初恋）」なのですが、すごく印象に残りました。ALLYZの皆さんの初恋になりたいです。
SANGHYEON：僕も日本語を勉強していて覚えた文章なのですが、これからよく使うと思います。「おいしいものをおすすめしてください」です。（JUNSEOに）おいしいものをおすすめしてください。
JUNSEO：（日本語で）僕のおすすめは、油そばです。
SANGHYEON：（同上）油そば、最強です。
JUNSEO：（同上）食べてみてください。
――ALLYZから言われて一番うれしかった言葉を教えてください。
SANGWON：僕は「どこで何をしていても、どんな姿でも、あなたのすべてを応援して愛しています」という言葉です。聞いた時とても感動しましたし、僕もその言葉をくれたファンの方に同じ言葉を返しました。とても感動的な瞬間でした。
ARNO：「ARNO、会いたい」「ARNOがいるからステージがもっと輝いた」です。それを聞いて、自分も誰かにとって大切な存在なんだと思いました。
――今回が初めての日本での活動となりますが、日本でどんな活動をしてみたいですか？日本で立ちたいステージなどがあれば教えてください。
LEO：すべての活動が楽しみです。すべてが初めてなので、ひとつひとつ楽しみながら一生懸命頑張りたいです。そして、東京ドームは練習生の頃からの夢の舞台です。いつか僕たちALPHA DRIVE ONEが、ALLYZの皆さんで東京ドームをいっぱいにするのが大きな目標の一つです。
JUNSEO：（日本語で）頑張りましょう！
――日本にいるALLYZへメッセージをお願いします。
LEO：ALLYZの皆さん〜！ALLYZの皆さんのおかげで毎日とても幸せです。僕たちも皆さんを幸せにします。ずっと一緒にいてください。愛しています。
ANXIN：本当に会いたかったです！今回会うことができて、幸せです。今回の日本での活動を一緒に楽しみましょう。
SANGWON：いつも言葉にできないほどの愛情を注いでくれて、本当にありがとうございます。そのすべてに応えられるように、ますます素敵なアーティストになります。これからも僕たちのそばにいてくださいね。いつも愛しています。（日本語で）大好き！
ARNO：長く待った末にこうして会えたので、いつも幸せでいてほしいです。ALLYZ、一緒に幸せでいましょう！
JUNSEO：（日本語で）ALLYZの皆さん！皆さんに会うために本当に頑張りました。待っていてくれてありがとうございます！僕のたくさんの愛を届けます。ALLYZのことが大好きです。
SANGHYEON：皆さんのおかげで日本に来ることができました。本当に幸せです。その分、もっと大きな幸せを届けられるよう努力します。BIG LOVE！Thank you！
XINLONG：これからもALLYZの皆さんがずっと僕たちのそばにいてくれたらうれしいです。これからもお互い心強い存在として、幸せに過ごしましょう。うれシンロン〜！
GEONWOO：（日本語で）ALLYZの皆さん！とても会いたかったです。ALLYZのことが本当に大好きです！また会いましょう。
インタビューは終始、和やかなムードで行われた。オリコンニュース公式YouTubeでは、インタビューの模様を動画で公開中。動画内では、「一番ロマンチックなメンバーは？」「一番涙もろいメンバーは？」といったよりメンバーの素顔に迫る質問にも答えている。
【プロフィール】
ALPHA DRIVE ONEは、グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』にて世界から約2600万の投票により選ばれたメンバーにより構成されたK-POPボーイズグループ。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム‘EUPHORIA’で韓国デビューした。