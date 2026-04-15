再生回数300万回を突破する反響を見せているのは、楽しそうに飼い主さんのお手伝いをするわんちゃんの光景。お散歩帰りに買い物に立ち寄る度、お手伝いを申し出てくれるわんちゃんの姿には「犬系彼氏」「めちゃくちゃ助かる」と絶賛の声が相次ぐことに。頼もしいわんちゃんの姿が素敵だと話題です。

【動画：買い物帰り『大きな荷物』を持って歩いていたら、大型犬が…あまりにも頼もしい光景】

飼い主さんの荷物を見たバディくんは…

TikTokアカウント『buddy』に投稿されたのは、飼い主さんの買い物のお手伝いをするわんちゃんの光景。

その日、ゴールデンレトリバーのバディくんと飼い主さんたちは、お散歩の帰り道にお買い物をすることにしたそう。買い物を終えて外に出た飼い主さんの手には、トイレットペーパーが入った大きな袋が握られていたといいます。

すると、その大きな荷物を見たバディくんは飼い主さんが持っているトイレットペーパーの袋に近づき…「これ持つよ」というかのように、トイレットペーパーの袋を咥えたそう！

自ら率先して飼い主さんのお手伝いをするその姿に、バディくんの優しさと賢さをひしひしと感じます。

ゴールデンレトリバーの習性に絶賛の声

そんなお利口な姿を見せてくれたバディくんですが、バディくんが飼い主さんの買い物のお手伝いをしてくれた理由のひとつに、ゴールデンレトリバーのルーツがあるのだそう。

バディくんの犬種であるゴールデンレトリバーは、元々は水鳥猟の時にターゲットの水鳥を回収する役割を担っていた犬種。そのような習性もあり、荷物を運ぶのが得意な子も多いのだとか。

買い物帰りにかさばってしまうことの多いトイレットペーパーですが、そんな頼もしいバディくんがいてくれれば、ちょっとした買い物がさらに楽しくなりそうです。

スパダリなバディくんがカッコイイ！

飼い主さんが買い物から帰る時には、いつもお手伝いをしてくれるというバディくん。そっと飼い主さんに近づいてさりげなく荷物を持ってくれる姿は、まさに理想の彼氏。愚痴一つこぼさず荷物を運んでくれたり、たまにドヤ顔でふり返る姿にも愛おしさが溢れています。

そんなバディくんの姿に、飼い主さんも思わず「かっこいい」と絶賛。可愛さと優しさを兼ね備えるバディくんの一面が、たくさんの人に笑顔を届けてくれるのでした。

飼い主さんをお手伝いするバディくんの光景には、「こんな子が前から歩いてきたら可愛すぎて気絶しそう」「幸せとお荷物を運んでくれるわんちゃん♡」「ゴールデンレトリバーが来るデリバリーサービスでも始まらんかな」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『buddy』では、そんなお利口なバディくんの日常風景が投稿されていますよ。

バディくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「buddy」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。