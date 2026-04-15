4月17日にスタートする金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）の放送直前スペシャルプレミアイベントが4月15日に行われ、主演の岡田将生をはじめ、染谷将太、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗が登壇。MCをJPが務めた。

参考：岡田将生×染谷将太、『田鎖ブラザーズ』に太鼓判 「きっと皆さんの胸に刺さるドラマに」

2010年4月27日、殺人罪などの時効が廃止された。本作は、そのわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンスだ。

JPから挨拶を求められた岡田は、一瞬の間をおいて「田鎖真役の岡田将生です」と自己紹介。「“ため”がありましたが」とツッコむJPに、「今日初めて皆さんに作品を観ていただいたということで、ちょっと緊張もありまして」と照れ笑い。

続く染谷が「……田鎖稔を演じさせていただきました、染谷将太と申します」と、あえて間をためて挨拶すると、岡田が「真似すんなよ！」と肩を叩くなど、さっそく兄弟さながらの掛け合いで会場を笑わせた。

完成した映像を観た感想について、岡田は「第1話、第2話で兄弟感がものすごく出せたんじゃないかなと。まだまだ3話、4話、5話と続きが気になる展開もありますし、僕は満足して観させていただきました」と手応えを語る。

染谷は「もちろんサスペンス要素もしっかりあるんですけど、家族の話、人と人との愛の話なんだとすごく感じて。『あ、こんなにあったかい話だったんだ』と1、2話で思ったんですね。それにすごくグッときました」と話した。

印象に残っているシーンを聞かれた中条は、「私は青委署で、小池さん（岸谷五朗）とちゃか坊、えっと……宮近くん。ちゃか坊って、今日初めて呼んだんですけど」と、なぜかTravis Japanの宮近海斗を初めてのあだ名で呼んだことを明かし、岡田は「なんでここで初めて！」と大笑い。

中条は、そんな宮近も含めた「青委署の3人の描写はほっこりする部分だったり、お仕事ものならではのテンポ感もある」とした上で、「お仕事ものだと、働いている人の家族まではなかなかフォーカスされないけれど、（この作品は）家族の愛が見られることで、すごく没入していけると思う」と魅力を語った。

真と稔の幼なじみを演じる井川は、「私はいつも限られた場所にいるので、エピソードごとの事件は台本でしか読んでいないんです。繋がったものを観たときに、すごく立体的で、映像が本当に美しくて。過去と現在と、そして今働いている2人の姿を重ねて、一話ごとに見応えがすごくあるな、という印象でした」と映像美を絶賛。

一方、岸谷は「岡田まーくんと染谷しょーちゃんが本当に心優しい、ハートの温かい2人なんですよね」と目を細め、「サスペンスで厳しい世界をみんなが演じなきゃいけないんですが、カメラが回っていないところではとってもいい現場で。しかも、うちの署には“私の名前は中条あやみ”がいるんです。“私の名前は中条あやみ”が来ると、ワントーン現場が明るくなる」と現場の雰囲気を紹介した。

すると中条は、「岸谷さんは、もう朝から（元気）」と話し、「おふたり（岡田と染谷）は穏やかめな朝を迎えられるんですけどね。ごゆっくりと」とニヤリ。岡田がすかさず「おじいちゃんみたい！」とツッコむも、中条は「本当におじいちゃんのようなおふたりなんですけど（笑）」と続け、「岸谷さんは朝の『おはようございます！』がミュージカルみたいなんですよ。発声も朝からすごい」と裏話を披露して盛り上げた。

会見では“マルバツ事情聴取”というコーナーも実施。「田鎖家でお香を焚くシーン」にちなみ、「リラックスする時の習慣はあるか」との質問には、岡田以外は全員がマルの札を挙げた。

染谷はプライベートでもウッド系のお香を焚くそうで、岡田は「どのタイミングで!?」と興味津々。「それは日によるよ」という染谷に、「そうかぁ」とぽつり。染谷はリフレッシュのためにサウナにも行くというが、岡田は「サウナも行かないし、何か決まったことって僕、特に……すごいつまらない人間みたい」と苦笑いを浮かべる。

JPが「お香を教えてあげてください、染谷さんが」と促すと、「いいお香をあげますよ」と約束する染谷に、岡田が「本当!?」とパッと明るく返すなど、そこかしこに岡田の“染谷愛”がにじんでいた。

イベントの終盤には、スペシャルゲストとして子ども時代の田鎖兄弟を演じた子役の野田悠月と金子拓真がサプライズ登場。「田鎖真を演じました、野田悠月です」「田鎖稔をやりました、金子拓真くんです」というかわいらしい挨拶に、会場はあたたかな空気に包まれた。

岡田は「実際にお芝居しているところも映像で常にチェックさせてもらって、2人でいろいろリンクするように撮影をしていた」と振り返り、「ポケモンの話をずっとしてたんだよね？」という問いかけに、野田は「しました！」とうれしそうに答えた。

染谷は「本当にずっとかわいくて。ずーっとニヤニヤしながら現場で見ていました。でも、お芝居を観ると『おにいちゃーん』というセリフに（胸を押さえて）『あぁぁ』となる。本当に素敵なおふたりでした」と、その表現力に賛辞を送った。

野田と金子は、岡田と染谷に“大人になった田鎖ブラザーズ”の似顔絵もプレゼント。岡田は「感動しちゃった。すごくうれしい」と感激した様子で、染谷も「うれしいです。飾らせていただきます」と顔をほころばせた。

最後に岡田は、「すごく愛が込められているドラマになっていると思います。僕たち兄弟がどのように人生を歩んでいくのか、最後まで見届けてもらえたら」と視聴者へ呼びかけ、「なにより、染谷くんと一緒に兄弟役をやれたことが、このドラマにすべて詰まっているので、ぜひよろしくお願いします」と力強く締めくくった。

（文＝nakamura omame）