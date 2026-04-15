車いすの被爆者として知られた故・渡辺 千恵子さんが、被爆後に生活を支えるため編んだセーターが、長崎原爆被災者協議会（＝被災協）に寄贈されました。

（被災協 横山 照子 副会長）

「あらー、すごい」

被災協に寄贈されたセーター。

原爆によって車いす生活となりながらも、核廃絶を世界に訴え続けて「車いすの被爆者」として知られた故・渡辺 千恵子さんが手編みしたものです。

今年6月に設立70年を迎える被災協が、被爆者運動の歴史を示す展示をしようと探していて、渡辺さんと親交のあった平野 妙子さんが寄贈しました。

（平野 妙子さん）

「私だけが持っていても埋もれてしまうだけだから、こういう機会を作ってもらったことで提供できる。良かったなと思った」

渡辺さんは生活のためにセーターを編み、被爆者の店などで販売していたそうです。

（渡辺さんの甥 宣博さん）

「長時間座ることができないので、休み、休み、ずっと作っていた」

（被災協 横山 照子 副会長）

「みんな治療費、生活費に困っていた。

そういう中で自分の治療費を作るために、こういうことをしなければならなかったことをわかってほしい」

このほかにも、被爆詩人として知られる福田 須磨子さんが手掛けた「ぎんなん人形」の寄贈も。

今後、展示する予定だということです。