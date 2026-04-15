能登半島地震による液状化の被害で、傾斜に沿って地盤がずれる「側方流動」が発生した石川県かほく市。

2年3か月あまり経った18日、住民立ち合いの下、不明確なままとなっていた土地の境界を決め直す地籍調査が始まりました。

牛田和希キャスターリポート「地震で側方流動があったかほく市大崎地区です。地元の方によりますと、私が今いるこの道路を境に河北潟方面で大きな被害があったということです。震災から2年以上を経てきょうから地籍調査が始まりました」

かほく市で始まった土地の境界を決め直す地籍調査。

大崎地区などでは能登半島地震の際に、液状化により傾斜に沿って地盤が動く「側方流動」が発生。

土地の境界にずれが生じたことで、インフラの復旧や住宅再建の大きな妨げとなっていました。

「一刻も早く直したいっていうのが一番の最優先じゃないか」

18日の地籍調査では、土地家屋調査士と測量士が住民に確認しながら、塗料を使って測量に使用する印を付けていきました。

住民「このへんにしときますか」「そんな境にせんと、こっち」「瓦あるこっちにしときますか、いいですか？三者境になります」

大崎地区では最も激しいところで、沈下や隆起が最大およそ1メートル、水平に３.1メートルのずれが生じました。

中村さんが暮らすエリアも特に液状化の被害が大きい地域です。

自宅は道路側に向かって水平方向におよそ60センチ移動。

家全体が大きく持ち上げられ、玄関につながる階段も道路側に傾いたままです。

中村勝則さん（64）「元に戻すのは大変ですからわかるんです、今の現状で登記してっていう説明だったので。一刻も早く直したいっていうのが一番の最優先じゃないかなと思う、そしたら今の方法がいいのかな」

中村さんは大規模半壊の判定を受けた家に住み続けています。

家の中も見せていただきました。触れなくても勝手に締まる引き戸、「地盤改良工法」採用へ住民理解求める

中村勝則さん（64）「こんな感じです、今上がってきて分かりました？」「傾いていますよね？」「これが大規模半壊の傾きです、ずれて傾いているという感じ」

和室と廊下を仕切る引き戸は触れなくても勝手に閉まってしまいます。

牛田和希キャスター「地籍調査を経て登記してまだまだ長いと思う、少しでも早く着手できるといいですよね」

中村勝則さん（64）「地震当初から思ってる、（元通りになるまで）10年以上はかかるだろうと。ただその中でも少しでも早く進めばいいなと」早ければ2027年4月から了解を得た箇所から順次、工事へ

2025年7月と2026年1月に、かほく市は住民説明会を実施。

液状化の再発防止策として、ポンプで地下水をくみ上げ地下の水位を下げる「地下水位低下工法」と、地盤を改良し強度を高める「地盤改良工法」の採用について住民に理解を求めました。

大崎区・山名田勇一区長「今年1年ずっと実証実験をやってる。はじめ遅いなと思ったけど順序立ててやらないとしょうがないと思った。円満に譲るところは譲ってまとめてほしい」

ただ、工事では新たな地盤沈下を引き起こす懸念も残るため、かほく市は今後も住民向けに説明会を開き、早ければ2027年4月から地権者に了解を得た箇所から順次、工事を始めたいとしています。