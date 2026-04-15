元日向坂46・佐々木美玲＆超特急・森次政裕、W主演が共に“船舶免許”持ち まさかの共通点明かす
元日向坂46で俳優の佐々木美玲、超特急の森次政裕が15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』第1話先行上映＆トークイベントに登場した。W主演の2人がまさかの共通点を明かした。
【全身ショット】顔が小さい！白いワンピースを着た佐々木美玲
イベントでは、本作のストーリーにちなみ「実はこの人○○だった」というテーマでトークが展開。森次は「去年の夏ごろに船舶免許を取ったんですけど、実は佐々木さんも持っていると聞いて。船舶免許を持ってる人がこんな身近にいるってなかなかない」と驚いたことを明かした。
佐々木は一昨年に2級船舶免許を取得したそうだが、森次は「まあ僕は一級なんですけど（笑）」とにやり。佐々木は「こうやっていっつもマウント取るんです！」とクレームを入れて笑わせた。
釣り好きという理由で番組の企画で取得したという森次。一方で佐々木も釣りが好きだと言い、「兄が持っているので私も一緒に取って、2人船長がいれば安心だねということで取りました。困ったときは助けられるので」と理由を語った。
同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・花井栞里（佐々木）×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次政裕）。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
イベントには俳優の和田雅成も登場した。
【全身ショット】顔が小さい！白いワンピースを着た佐々木美玲
イベントでは、本作のストーリーにちなみ「実はこの人○○だった」というテーマでトークが展開。森次は「去年の夏ごろに船舶免許を取ったんですけど、実は佐々木さんも持っていると聞いて。船舶免許を持ってる人がこんな身近にいるってなかなかない」と驚いたことを明かした。
釣り好きという理由で番組の企画で取得したという森次。一方で佐々木も釣りが好きだと言い、「兄が持っているので私も一緒に取って、2人船長がいれば安心だねということで取りました。困ったときは助けられるので」と理由を語った。
同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・花井栞里（佐々木）×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次政裕）。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
イベントには俳優の和田雅成も登場した。