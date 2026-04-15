◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―広島（１５日・バンテリンドーム）

今季初登板となった先発、カイル・マラー投手は、５回１／３を７３球、５安打３失点（自責１）で降板した。「悔しい登板になってしまった…」と言葉少なだった。

初回から２死二塁としたが、４番のモンテロを１４７キロの高め直球で、空振り三振に斬った。だが、２回２死二塁の場面だった。中村奨が放った一塁線への打球を、必死に捕球したマラーが一塁手にグラブトスするも、右にそれて悪送球。投手への内野安打と失策が記録され、二塁走者が生還。先取点を奪われると、悔しさを隠しきれなかったマラーは、グラブを地面にたたきつけた。

それでも、３〜５回は、低めに集める投球で、無安打無失点と完璧に修正。立て直したかに思えたが、１―０の６回１死だった。菊池の左翼二塁打と小園の中堅への適時二塁打で追加点を献上。続くモンテロにも右翼線に落とされる二塁打で、３点目を奪われた。勢いづいた広島打線を止められず、１死二塁で降板。この日、昇格したばかりのドラフト２位・桜井が２番手で登板し、火消しに成功した。