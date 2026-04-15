お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満(34)が、14日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。驚きの食生活を明かした。

現在の体重は195キロという大鶴。「1人でエレベーターに乗ったらブーって鳴った」というほど日常生活で困ることもあるそうだが、ここで「千原兄弟」千原ジュニアが「食がやっぱり違うの？我々と」と質問。大鶴は「食は1日3食なんですよ。皆さんと一緒で。でも、3食だって言い張ってたんですけど、自分も不安になってきたんです。本当に3食でこんなに太れるのかと思って」と語った。

大鶴は「1回、レコーディングしてみたんですよ」と食事記録をつけたことを明かし、ある日の食事量を報告。自宅で朝食を食べ、仕事先のテレビ局でおにぎりを口に。収録後の午前中に一度帰宅し、「そこでコンビニでパスタとか食べるんですよ」とした。

ジュニアが「午前中で3食」と指摘すると、大鶴は「俺はこれを朝食と捉えてるんですよ」と回答。「（午前）11時までに食べたものは全部朝食の1回。で、11時から16時までに食べたものは昼食。16時から食べたものは夕食で1日3食と考えていたので、計っていったら12食食べてたんですよ」と告白。ジュニア、ケンドーコバヤシは驚きを隠せない様子だった。

それでも大鶴は、体重200キロの大台突破には危機感を持っているとし、「俺の中では、200キロっていうのは沖に出ちゃう。海遊禁止エリアが200なんですよ。200キロいった瞬間に、戻れなくなっちゃうんじゃないかなっていう不安があるんです。だから195キロをキープしている」と説明していた。