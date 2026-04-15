12日、ホワイトハウスに到着するトランプ米大統領/Annabelle Gordon/Reuters

（CNN）自分たちの戦争ではないにもかかわらず、それは彼らにとって政治的、経済的な悪夢となりつつある。

米国とイスラエルによるイラン攻撃に反対した世界の指導者たちは今、トランプ米大統領と自国の有権者との間で板挟みの状態にある。前者は争いに参加しないことへの怒りを表明。後者は戦争と米国大統領に対する強い敵意を抱いている。

指導者たちのジレンマは、米国とその同盟国との力関係に変化をもたらしている。かつては世界最強の人物をなだめすかし、機嫌を取っていた首脳らが、今や当人を批判し、距離を置こうとしている。それは単なる米国の外交政策への反感だけでなく、戦争に伴う圧力が自国民の生活や、ひいては指導者自身の政府及び政治生命をも脅かしているからに他ならない。

トランプ氏の大統領2期目の行動を方向付けようとしてきた指導者たちでさえ、同氏の軽蔑的な態度には一定の反応を示す。イタリアのメローニ首相は13日、トランプ氏による教皇レオ14世への攻撃は「容認できない」と明言した。戦争を機にトランプ氏との友情が崩壊した英国のスターマー首相は先週、トランプ氏の行動により英国民がエネルギー料金の高騰に直面していることに「うんざりしている」と語った。

各国指導者たちは、自分たちの力ではどうにもならない戦争の余波にも反応。その象徴として国際通貨基金（IMF）は14日、世界が「逆境の」シナリオに向かっていると警告した。それによると世界の経済成長率は、2025年の3.4％から今年は2.5％へ低下するという。

中東のガスや石油の供給に依存している国々は、さらに厳しい状況に陥る可能性がある。IMFは英国の26年の成長率予測を、従来の1.3％から0.8％に下方修正した。これは、危機に瀕（ひん）したスターマー氏の政権にとって大打撃となるだろう。同政権は経済の再活性化という公約を掲げながらこれを実現できていない。

米国のもう一つの主要な同盟国である日本も、中東のエネルギーに依存しているため苦境に立たされている。輸送コストの上昇が物価を押し上げる中、賃金上昇は控え目な水準に留（とど）まる。2月の選挙で歴史的な大勝を果たした高市早苗首相にとって、直後にこれほどの逆風に見舞われることは予想外の展開だった。

イランとの戦争以前から、トランプ氏は多くの同盟国で極めて不人気だった。昨年のピュー・リサーチ・センターの調査によると、トランプ氏の支持率は10カ国以上で軒並み35％を下回った。バイデン前大統領以上の支持を得た国は、イスラエルやナイジェリアなどごく一部だった。

このすれ違いは、単にトランプ政権の残りの任期を通して続く亀裂を表すだけではない。それは米国の政治的・経済的影響力を数十年にわたり増幅させてきた同盟関係を脅かす。一方で米国の完全脱退こそ決断していないが、トランプ氏の北大西洋条約機構（NATO）に対する反感は、加盟国の相互防衛の保証を不安定なものにしている。

その発言や外交政策文書でかねて明確にしているように、トランプ政権は米国が一方的に実力を行使することこそが21世紀における国益を守る最善の方法だと考えている。トランプ氏はNATOを防衛同盟としてではなく、自らの外交政策上の利益を推進するための道具と捉えているようだ。例えばイランでの「選択戦争（差し迫った脅威がない中で自発的に開始する戦争）」がこれに該当する。トランプ氏にとって、米国の防衛の傘を頼りにしながら自身の戦争への参加を拒否する同盟国というのは到底我慢ならない存在だ。

しかし多くの同盟国の指導者は、政治的な観点から参戦には同意できない状況にある。彼らが対峙（たいじ）する有権者は、イラン戦争を賢明ではなく成功の見込みも薄い、国際法違反だと見なしている。01年9月11日の米同時多発テロ後に起きた戦争で同盟国が多大な犠牲を払ったことをトランプ氏が軽視したのも、各国の有権者の反トランプ感情を一段と深めただけだった。

戦争でトランプ氏と欧州との関係が緊迫

IMFの予測は、イランの絡む紛争が同盟国政府にとって単なる遠い外交上の危機以上のものだということを明確にした。今やそれは国内的かつ政治的な脅威となっている。同盟国の指導者と米大統領との対立が深まっていることもあって、現状トランプ氏への同調には不利益が伴う。

イタリアのメローニ氏はポピュリスト系の右派政党を率いており、トランプ氏とイデオロギー的親和性が最も高い欧州指導者の一人だ。そのため本人はホワイトハウスと欧州同盟国との架け橋としての立場を築いてきたが、戦争に伴う燃料価格の高騰は自身の人気に打撃を与えている。

4000万人以上のローマ・カトリック教徒を抱え、バチカンと特別な関係にある国の首脳としても、メローニ氏は独自の役割を担っている。従ってトランプ氏による教皇への攻撃を批判する以外に、メローニ氏には実質的な政治的選択肢はなかった。とはいえこの方針転換は、1年以上にわたる苦心の末の外交努力とトランプ氏との関係構築を台無しにしてしまった可能性がある。

「彼女（メローニ氏）にはショックを受けた。勇気のある人物だと思っていたが、間違いだった」と、伊紙コリエーレ・デラ・セラのインタビューでトランプ氏は語ったとされる。「彼女こそ容認できない人物だ。イランが核兵器を保有しているかどうかを気にもしないのだから。機会さえあれば2分とかからずイタリアを吹き飛ばすだろうに、それも意に介さない」

メローニ氏はトランプ氏から言葉の集中砲火を浴びる体験を今まさに味わっているが、カナダの指導者たちにとってそれはすでに日常の一部だ。トランプ氏への対応という課題は、同国の国内政治を一変させてしまった。トランプ氏がいなければ、元中央銀行総裁で政治は門外漢だったマーク・カーニー氏が首相職に就くことさえなかっただろう。しかし昨年の選挙で同氏が反トランプを掲げて勝利したのは、トランプ氏によるカナダの主権への攻撃があってのことだった。

13日、カーニー氏は二つの補欠選挙での勝利と野党からの数人の離党により自身の政権基盤を固め、少数与党政権を多数与党政権へ転換させた。今月開催された自由党の党大会で、同氏はトランプ氏の拡張主義的な構想に暗に言及。「団結によって、我々は強固なカナダ、全ての人々のためのカナダ、誰にも奪うことのできない強いカナダを築き上げる」と述べた。

カーニー氏は運命的な選択を下した。米国との協力を望む一方、自身の権力の基盤は選挙による民意で裏付けられており、またトランプ氏への抵抗という土台の上に築かれてもいる。そのため他の多くの同盟国の指導者たちよりも政治的に有利な立場にあるが、それでもその人気は依然自身でコントロールしきれない複数の要因によって試されることになるだろう。戦争に伴う経済的打撃や米国の関税、そして北米貿易協定の再交渉という苦渋の局面などがそれだ。

トランプ氏はかつて欧州のポピュリストたちにとっての英雄と見なされていた。彼らの多くは、厳しい反移民姿勢を掲げたトランプ氏の再選が自分たちの政治的台頭を予兆するものだと考えていた。しかし、今週末のハンガリーでその状況は一変した。トランプ氏、バンス米副大統領、そしてMAGA（米国を再び偉大に）運動は、ハンガリーにおけるポピュリストの強権的指導者、ビクトル・オルバン氏のために選挙運動を行った。 まるで同氏が米国の激戦州を戦う共和党上院議員であるかのように。しかし驚くべき総選挙の結果と共に、16年間にわたるオルバン氏の政権は終焉（しゅうえん）を迎えた。

この敗北を受け、欧州のポピュリスト指導者たちはMAGAから距離を置く傾向を加速させる公算が大きい。そうした動きが自分たちの政治的利益となるからだ。

トランプ氏の圧力が生むパラドックス

トランプ政権は、トランプ氏の並外れた手法が同盟国首脳に引き起こす政治的問題について、これまでほとんど関心を示してこなかった。同政権は現代の欧州を軽蔑しているように見える。政権が掲げる国家安全保障戦略には、より中道的な指導者を打倒すべく闘う現地のポピュリスト勢力への支持が明記された。バンス氏は、主にイスラム教徒が多数を占める中東・北アフリカ諸国からの移民によって、伝統的な欧州とその価値観が失われかねないと主張している。

自分の人気が海外で高いと信じているらしいトランプ氏は、米国の力を誇示したことで同国が地球上で「最もホットな」国としてかつてないほど恐れられ、尊敬されるようになったと主張している。

同盟国との貿易戦争の先鋒を務めるベッセント米財務長官は14日、イランとの対立が非交戦国に与える影響を最小限に抑えるため、IMFが「おそらく過剰に反応した」との認識を示した。

欧州の指導者たちはトランプ氏への批判をより露骨に示すようになっているかもしれないが、彼らに与えられる余地は限定的だ。その立場は米国との関係における最大の弱点、つまり各国の弱体化した軍事力によってしばしば損なわれる。

NATO加盟国がホルムズ海峡の封鎖解除のために艦船を派遣しなかったと不満を漏らしたとき、トランプ氏は痛いところを突いた。それは単に、同盟国の指導者たちに派遣へ向けた政治的後押しがなかったからというだけではない。長年にわたる防衛費削減の結果、米国以外のNATO加盟国には、もはやそのような任務を遂行する能力が恐らく残されていないのだ。

NATOからの離脱を検討するに当たり、トランプ氏は重要な切り札を握っている。欧州で本格的な再軍備が進めば、それに伴う医療や社会福祉プログラムの削減が不人気を招き、各国の政権が崩壊する恐れがあるからだ。

従って、自らの政治的立場を維持するためトランプ氏に盾突くことはあっても、同氏と疎遠になった欧州の指導者たちは米国と完全に決別するリスクを冒せない。

トランプ氏が不人気な戦争への参戦を要求すればするほど、彼らがその終結に協力できる政治的余地は狭まってしまうのが実情だ。

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本稿はCNNのスティーブン・コリンソン記者による分析記事です。