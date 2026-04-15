元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴー岡田氏を招き、「飛距離が出るバッター」について語った。

日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏に話が及んだシーンでは、古田氏は「アイツ、フルスイングしたらホームランめっちゃ打つやんか」と飛距離を出す技術の高さに注目。試合前のフリー打撃では簡単にサク越えの打球を連発するが「試合になったらこうやって（ヒット狙いで）打つからね」と話すと、中田氏は「すごいですね…天才なんですね、やっぱり」と驚きを隠せない様子だった。

続けて古田氏は「Ａロッドに怒られてたからね」とメジャー時代のエピソードも披露。「マリナーズの時に練習でバンバンホームラン打ってるのに、試合ではヒットしか打たないから『お前打てるんだったらホームラン打て』って」。中田氏は「え〜すごいな…」と苦笑いするしかなかった。試合ではヒットを狙う姿勢については「彼はそれで生き残るっていうか、足も速いし守備もいいから、出塁率を上げてチームのためにっていう。そっちへ特化したんでしょうね」とイチロー氏のスタイルを分析していた。