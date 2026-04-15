佐々木美玲＆森次政裕（超特急）、客席からのサプライズゲストに驚き【あの夜、社長の子供を授かりました】
【モデルプレス＝2026/04/15】元日向坂46で女優の佐々木美玲と超特急の森次政裕が4月15日、都内で行われたドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（16日スタート／MBS：毎週木曜24時59分〜／テレビ神奈川：毎週木曜23時30分〜）第1話先行上映＆トークイベントに出席。サプライズゲストが登場した。
【写真】元坂道×超特急メンバーW主演ドラマイベントに登場したサプライズゲスト
この日は、花井栞里（佐々木）の元カレ・吉野恵一役の和田雅成が客席からサプライズ登場。佐々木も森次も知らなかった様子で、軽快なツッコミを入れつつ和田を迎え入れた。
ストレートな言葉をぶつける瀬古貴人役について、森次は「そういった経験って普段あんまりないじゃないですか。なので、その言葉の重みみたいなものを、読みながら自分の中で解釈して、言う練習を家でしたのを覚えてます」と役作りを回顧。これに対し、和田は「ずっと撮影の合間もやってるんです。この子、真面目に向き合うなと思いながら見てましたもん」と現場での様子を証言。「俺にもね、質問してくれたじゃん？『ここ言いにくいんですけど、ここってどういう風に言ったりするもんですか？』みたいな」と、森次の熱心な姿勢を打ち明けた。
和田からの問いかけに、森次は「本当にその時も優しく教えてくださって、アドバイスをいただきまして。『ゆっくり言えばいいんじゃないか』。シンプルな答えいただきました。ゆっくり言いました」とアドバイスを実践。また、カタカナの多いセリフにも触れ、山口県出身であることから「イントネーションが違ったりしたんですよ。そこの苦戦も実はありました」と方言ならではの苦労も告白した。
さらにイベントでは、共演者の意外な一面を明かす「実はこの人◯◯だった」というトークテーマも。佐々木は森次について「いろんな場所にいろんなものを置いていきます」と暴露。「いろんなとこに自分の水を置いていったり、歯磨き置いていったり、スタッフさんに探されて『森次さんの水どっかにありませんか』『私見ましたよ。あっちの洗面台にありました』とか言ったり、いろんなとこに置いて、全部が自分の家なんだろうなって思ってました（笑）」と現場での振る舞いを明かした。
これを受け、森次は和田からのアドバイスに掛けて「いい意味で“ゆっくり”なんですよ」と茶目っ気たっぷりに返答。「自分でも気づいてないですよ。多分演技のことに集中しすぎて、水どこ置いたか、台本どこ置いたか、覚えてなくて。本当にスタッフの皆さんと演者の皆さんに助けられました」と和やかに現場の絆を語った。
交際3年目の記念日に、恋人に突然振られてしまった栞里がBarで涙を流していると、優しく声をかけ全ての話を聞いてくれる男性が現れる。その男性に、つい甘えてしまった栞里は妊娠。さらに、会社の新社長として現れたのは、あの夜の男性で…？誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・栞里×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古の妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】元坂道×超特急メンバーW主演ドラマイベントに登場したサプライズゲスト
◆佐々木美玲＆森次政裕、サプライズゲストに驚き
この日は、花井栞里（佐々木）の元カレ・吉野恵一役の和田雅成が客席からサプライズ登場。佐々木も森次も知らなかった様子で、軽快なツッコミを入れつつ和田を迎え入れた。
◆森次政裕、ドラマ現場での真面目ぶり
ストレートな言葉をぶつける瀬古貴人役について、森次は「そういった経験って普段あんまりないじゃないですか。なので、その言葉の重みみたいなものを、読みながら自分の中で解釈して、言う練習を家でしたのを覚えてます」と役作りを回顧。これに対し、和田は「ずっと撮影の合間もやってるんです。この子、真面目に向き合うなと思いながら見てましたもん」と現場での様子を証言。「俺にもね、質問してくれたじゃん？『ここ言いにくいんですけど、ここってどういう風に言ったりするもんですか？』みたいな」と、森次の熱心な姿勢を打ち明けた。
和田からの問いかけに、森次は「本当にその時も優しく教えてくださって、アドバイスをいただきまして。『ゆっくり言えばいいんじゃないか』。シンプルな答えいただきました。ゆっくり言いました」とアドバイスを実践。また、カタカナの多いセリフにも触れ、山口県出身であることから「イントネーションが違ったりしたんですよ。そこの苦戦も実はありました」と方言ならではの苦労も告白した。
◆佐々木美玲が見た森次政裕の現場での様子
さらにイベントでは、共演者の意外な一面を明かす「実はこの人◯◯だった」というトークテーマも。佐々木は森次について「いろんな場所にいろんなものを置いていきます」と暴露。「いろんなとこに自分の水を置いていったり、歯磨き置いていったり、スタッフさんに探されて『森次さんの水どっかにありませんか』『私見ましたよ。あっちの洗面台にありました』とか言ったり、いろんなとこに置いて、全部が自分の家なんだろうなって思ってました（笑）」と現場での振る舞いを明かした。
これを受け、森次は和田からのアドバイスに掛けて「いい意味で“ゆっくり”なんですよ」と茶目っ気たっぷりに返答。「自分でも気づいてないですよ。多分演技のことに集中しすぎて、水どこ置いたか、台本どこ置いたか、覚えてなくて。本当にスタッフの皆さんと演者の皆さんに助けられました」と和やかに現場の絆を語った。
◆佐々木美玲＆森次政裕W主演「あの夜、社長の子供を授かりました」
交際3年目の記念日に、恋人に突然振られてしまった栞里がBarで涙を流していると、優しく声をかけ全ての話を聞いてくれる男性が現れる。その男性に、つい甘えてしまった栞里は妊娠。さらに、会社の新社長として現れたのは、あの夜の男性で…？誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・栞里×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古の妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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