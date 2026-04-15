春に行きたいと思う「福島県の公園」ランキング！ 2位「さくらの公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな日差しと共に色鮮やかな花々や新緑が芽吹く季節がやってきました。澄んだ空気の中でのんびりと散策を楽しみながら、この時期ならではの絶景に癒やされたいと思う人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「福島県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「さくらという文字が入っているので桜を楽しめそうだと思ったからです」（30代女性／静岡県）
「桜が満開の季節にいって見たいと思う名前だから」（50代女性／東京都）
「色々な花が咲いているし、春の明るい気分を味わえそうだから」（30代女性／石川県）
▼回答者コメント
「たくさんの花が咲き、公園の中の花を案内してくれる人がいるらしい。知識をつけられるので面白そう」（20代女性／東京都）
「テレビで何度も見て何と素晴らしい花見スポットだろうかと目を奪われたので」（50代男性／愛知県）
「福島に桃源郷ありと称される通り、個人の所有地を一般開放している温かみのある雰囲気が好きです」（40代男性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「福島県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：さくらの公園（三春町）／49票日本三大桜の1つ「三春滝桜」で有名な三春町にある、桜をテーマにした公園です。園内には多種多様な桜が植えられており、滝桜の開花時期に合わせて周辺一帯が桜色に染まります。滝桜の圧倒的な存在感はもちろんのこと、公園として整備されたエリアでゆったりと春の彩りを楽しめる、福島県を代表するお花見スポットです。
▼回答者コメント
「さくらという文字が入っているので桜を楽しめそうだと思ったからです」（30代女性／静岡県）
「桜が満開の季節にいって見たいと思う名前だから」（50代女性／東京都）
「色々な花が咲いているし、春の明るい気分を味わえそうだから」（30代女性／石川県）
1位：花見山公園（福島市）／56票「福島に桃源郷あり」と称賛される、個人所有の山を一般開放している公園です。春には梅、桜、ハナモモ、レンギョウ、ボケなどの花々が一斉に咲き誇り、山全体がパステルカラーに染まる景色はまさに絶景。里山の風景と色鮮やかな花のコントラストは美しく、訪れる人々を魅了し続ける福島の春の象徴といえる名所です。
▼回答者コメント
「たくさんの花が咲き、公園の中の花を案内してくれる人がいるらしい。知識をつけられるので面白そう」（20代女性／東京都）
「テレビで何度も見て何と素晴らしい花見スポットだろうかと目を奪われたので」（50代男性／愛知県）
「福島に桃源郷ありと称される通り、個人の所有地を一般開放している温かみのある雰囲気が好きです」（40代男性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)