好き＆行ってみたい「北海道のローカルチェーン」ランキング！ 2位「セイコーマート」を抑えた1位は？【2026年調査】
広大な大地と豊かな食文化で知られる北海道には、地元の人に愛され観光客からも人気を集めるローカルチェーンが数多く存在しています。旅行先で味わえるご当地ならではの一軒を楽しみにしている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「北海道のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「北海道に行くと必ず立ち寄ります。ホットシェフのカツ丼や大きなおにぎりは手作り感があって、コンビニの域を超えた美味しさです。30代になってから、出張や旅行の際に地元の食材を使ったお惣菜や、オリジナルのサワーなどを手軽に楽しめる点にとても魅力を感じるようになりました」（30代男性／東京都）
「北海道のインフラ。行った時はいつも立ち寄ります。お弁当の盛りが良く、いつもお腹いっぱいになれます。かなり僻地に行ってもあったりするので、靴下やカイロ等の必需品でお世話になることも多いです」（30代女性／東京都）
「北海道ならではの食材を使った惣菜や独自のオリジナル商品が豊富で、地域に密着した温かみを感じるから」（30代女性／長崎県）
▼回答者コメント
「函館市で人気のあるハンバーガーチェーンで、中華風の甘辛な味付けとボリューミーなチキンが魅力のある『チャイニーズチキンバーガー』は特に好きなメニューです」（30代男性／兵庫県）
「店舗ごとにコンセプトが違う独特な世界観があり、行くだけで楽しめるエンタメ性があるからです。定番のチャイニーズチキンバーガーなど他にはないメニューも多く、味でもしっかり満足できるからです。北海道ならではのローカル感が強く、旅行の思い出として印象に残りやすいからです」（20代女性／滋賀県）
「チャイニーズチキンバーガーが人気で店ごとに内装も違うそうで行きたいです」（50代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「北海道のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
2位：セイコーマート／70票2位にランクインしたのは「セイコーマート」でした。北海道を中心に店舗を展開するコンビニエンスストアチェーンで、店内調理の総菜やおにぎりを提供する「ホットシェフ」、オリジナルブランド商品などで知られています。道内の広範囲に店舗が点在しており、旅行や出張の際に立ち寄る人も多いようで、ここでしか買えない商品を目当てに訪れたいと感じる人もいるのかもしれません。
▼回答者コメント
「北海道に行くと必ず立ち寄ります。ホットシェフのカツ丼や大きなおにぎりは手作り感があって、コンビニの域を超えた美味しさです。30代になってから、出張や旅行の際に地元の食材を使ったお惣菜や、オリジナルのサワーなどを手軽に楽しめる点にとても魅力を感じるようになりました」（30代男性／東京都）
「北海道のインフラ。行った時はいつも立ち寄ります。お弁当の盛りが良く、いつもお腹いっぱいになれます。かなり僻地に行ってもあったりするので、靴下やカイロ等の必需品でお世話になることも多いです」（30代女性／東京都）
「北海道ならではの食材を使った惣菜や独自のオリジナル商品が豊富で、地域に密着した温かみを感じるから」（30代女性／長崎県）
1位：ラッキーピエロ／75票1位に輝いたのは「ラッキーピエロ」でした。函館市を中心に店舗を展開するハンバーガーチェーンで、看板メニューの「チャイニーズチキンバーガー」をはじめとする個性的なメニューで知られています。店舗ごとに異なる内装やテーマが特徴で、函館観光の立ち寄りスポットとしても親しまれているようです。ご当地グルメとして旅行の思い出になる一軒といえそうです。
▼回答者コメント
「函館市で人気のあるハンバーガーチェーンで、中華風の甘辛な味付けとボリューミーなチキンが魅力のある『チャイニーズチキンバーガー』は特に好きなメニューです」（30代男性／兵庫県）
「店舗ごとにコンセプトが違う独特な世界観があり、行くだけで楽しめるエンタメ性があるからです。定番のチャイニーズチキンバーガーなど他にはないメニューも多く、味でもしっかり満足できるからです。北海道ならではのローカル感が強く、旅行の思い出として印象に残りやすいからです」（20代女性／滋賀県）
「チャイニーズチキンバーガーが人気で店ごとに内装も違うそうで行きたいです」（50代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)