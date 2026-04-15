設計時速350キロメートルの西十高速鉄道、試験走行で時速385キロを記録―中国

中国の高速総合検査列車「DJ602」号が14日、西安東駅の武西操車場をゆっくりと出発し、秦嶺山脈を横断し鄖西駅に向かった。西十（陝西省西安市―湖北省十堰市）高速鉄道が最高レベルの速度向上試験を開始した。試験列車は同日、予定通り時速385キロメートルという目標速度を達成した。

設計時速350キロメートルの高速鉄道路線で、なぜ試験走行時に時速385キロという速度を出す必要があるのか？通常、段階的な速度向上試験は時速140キロから385キロまでの計20段階に分けて実施される。高速総合検査列車は段階的に速度を上げ、最終的に路線設計速度の110％に達することで、高速走行時における路線設備の安全性、安定性、適合性を包括的に検証する。

西十高速鉄道は西安市、商洛市、十堰市の3都市を経由し、既存の武漢〜十堰高速鉄道に接続する。新規建設区間の全長は256．938キロメートル。西十高速鉄道が開通すれば、西安〜十堰間は約1時間、西安〜襄陽間は2時間、西安〜武漢間は3時間で結ばれることになり、陝西省と長江デルタや珠江デルタといった地域との距離が大幅に短縮される。（提供/人民網日本語版・編集/YF）