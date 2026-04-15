全日本プロレスの公式Xアカウントは4月14日、投稿を更新。安齊勇馬選手が恋愛リアリティー番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Amazon Prime Video）に出演することを発表しました。（サムネイル画像出典：全日本プロレス公式Xより）

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全日本プロレスの公式X（旧Twitter）アカウントは4月14日、投稿を更新。安齊勇馬選手が恋愛リアリティー番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Amazon Prime Video）に出演することを発表し、反響を呼んでいます。

【写真】安齊勇馬がバチェロレッテ4に参戦

「忖度なしに一番カッコイイ」

同アカウントは「Prime Video『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に安齊勇馬選手(@anzai_AJPW)が参加いたしました」と発表。掲載写真では「恋に臆病な最強レスラー」と紹介されています。また、安齊選手もこの投稿を引用し「5/1(金)20時から配信が開始されます！　よろしくお願いいたします！」とコメントしました。

X上では「カッコ良過ぎて笑う」「忖度なしに一番カッコイイ」「マジイケメンだよな」「めちゃくちゃタイプ」「とうとう世間にバレてしまう…」「これは人気出ますね」などの声が寄せられています。

「イケメン度はぶっちぎりじゃん……」

さらに、同番組の公式Xアカウントも男性参加者を紹介。もちろん、安齊選手の姿もあり「プロレスラーかっこよすぎて草」「ルックスで群を抜く」「イケメン度はぶっちぎりじゃん……」といった声が寄せられています。配信が待ち遠しいですね。

(文:堀井 ユウ)