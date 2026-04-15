「カッコ良過ぎて笑う」イケメンレスラー、バチェロレッテ4に参戦！ 「とうとう世間にバレてしまう…」
全日本プロレスの公式X（旧Twitter）アカウントは4月14日、投稿を更新。安齊勇馬選手が恋愛リアリティー番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Amazon Prime Video）に出演することを発表し、反響を呼んでいます。
【写真】安齊勇馬がバチェロレッテ4に参戦
X上では「カッコ良過ぎて笑う」「忖度なしに一番カッコイイ」「マジイケメンだよな」「めちゃくちゃタイプ」「とうとう世間にバレてしまう…」「これは人気出ますね」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】安齊勇馬がバチェロレッテ4に参戦
「忖度なしに一番カッコイイ」同アカウントは「Prime Video『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に安齊勇馬選手(@anzai_AJPW)が参加いたしました」と発表。掲載写真では「恋に臆病な最強レスラー」と紹介されています。また、安齊選手もこの投稿を引用し「5/1(金)20時から配信が開始されます！ よろしくお願いいたします！」とコメントしました。
「イケメン度はぶっちぎりじゃん……」さらに、同番組の公式Xアカウントも男性参加者を紹介。もちろん、安齊選手の姿もあり「プロレスラーかっこよすぎて草」「ルックスで群を抜く」「イケメン度はぶっちぎりじゃん……」といった声が寄せられています。配信が待ち遠しいですね。
(文:堀井 ユウ)