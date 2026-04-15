スタバ、沖縄に“オーシャンビュー”を楽しむ新店舗が誕生！ カスタマイズ型のフラペチーノも提供
「スターバックス」は、4月15日（水）から、オーシャンビューが満喫できる「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」を、リニューアルされる沖縄・名護市の21世紀の森公園にオープンする。
【写真】最高の眺め！ パノラマオーシャンビューの店内の様子
■沖縄文化を反映した店内
今回オープンする「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」は、21世紀の森ビーチへとつながる場所に位置し、地域の日常と観光をつなぐ“サードプレイス”として贅沢な体験を提供する新店舗。
店内は海が目の前に広がる立地を生かしたつくりで、沖縄の豊かな自然を目の前にしたパノラマオーシャンビューの絶景を堪能しながら、お気に入りの一杯やフードとともにとびきりの時間を過ごすことができる。
また、琉球瓦を使用したバーカウンターや縁側文化から着想した小上がり席、オリジナルデザインのシーサーが設けられるほか、地域に根差した活動としてビーグ（い草）で作られた「ござ」の貸出しも実施予定だ。
さらに、沖縄では2店舗目となる「My フルーツ フラペチーノ」も展開。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトにしたカスタマイズ型のフラペチーノで、その日の気分に合わせて“わたしだけ“のフローズンフルーツ体験が楽しめる。
【写真】最高の眺め！ パノラマオーシャンビューの店内の様子
■沖縄文化を反映した店内
今回オープンする「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」は、21世紀の森ビーチへとつながる場所に位置し、地域の日常と観光をつなぐ“サードプレイス”として贅沢な体験を提供する新店舗。
また、琉球瓦を使用したバーカウンターや縁側文化から着想した小上がり席、オリジナルデザインのシーサーが設けられるほか、地域に根差した活動としてビーグ（い草）で作られた「ござ」の貸出しも実施予定だ。
さらに、沖縄では2店舗目となる「My フルーツ フラペチーノ」も展開。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトにしたカスタマイズ型のフラペチーノで、その日の気分に合わせて“わたしだけ“のフローズンフルーツ体験が楽しめる。