「最高のパフォーマンスを披露」強豪アメリカを下したなでしこJ、決勝弾の21歳アタッカーを所属クラブも称賛！「攻撃の要として存在感を発揮」
アメリカ女子代表との親善試合３連戦を戦っている日本女子代表は現地４月14日、ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドで２戦目に臨み、１−０で勝利した。
この一戦で貴重な決勝点をマークしたのが、浜野まいかだ。
27分、ボックス内右で土方麻椰からのパスを受けると、巧みなフェイントで相手をかわして左足を振り抜き、ニア上に鋭いシュートを突き刺してみせた。
これで、自身が出場した直近の代表戦５試合で４ゴール。好調を維持する浜野について、所属クラブのトッテナム女子は公式サイトで「日本代表の攻撃の要として存在感を発揮した」と称えた。
「先日に開催されたアジアカップのファイナルで決勝ゴールを決めたこの若手FWは、シアトルのルーメン・フィールドでも再び最高のパフォーマンスを披露。この夜の勝敗を分ける一撃を叩き込んだ」
世界屈指の強豪を相手に結果を残した21歳の活躍を、喜んでいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】巧みなフェイントから左足一閃！ 浜野まいかのゴラッソ
この一戦で貴重な決勝点をマークしたのが、浜野まいかだ。
27分、ボックス内右で土方麻椰からのパスを受けると、巧みなフェイントで相手をかわして左足を振り抜き、ニア上に鋭いシュートを突き刺してみせた。
これで、自身が出場した直近の代表戦５試合で４ゴール。好調を維持する浜野について、所属クラブのトッテナム女子は公式サイトで「日本代表の攻撃の要として存在感を発揮した」と称えた。
「先日に開催されたアジアカップのファイナルで決勝ゴールを決めたこの若手FWは、シアトルのルーメン・フィールドでも再び最高のパフォーマンスを披露。この夜の勝敗を分ける一撃を叩き込んだ」
世界屈指の強豪を相手に結果を残した21歳の活躍を、喜んでいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】巧みなフェイントから左足一閃！ 浜野まいかのゴラッソ