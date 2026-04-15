4月、桜が満開になった北広島町で伝統芸能「神楽」の公演が開かれました。イベントを支えたたのは、企業からの寄付です。自治体と企業が連携して伝統を未来につなぐ取り組みを取材しました。



満開の桜が見頃を迎えた北広島町。河川敷には桜並木が続きます。その北広島町で行われたのが、この地で受け継がれてきた伝統芸能・神楽の公演です。



■北広島町 商工観光課 大本 賢一郎 課長

「桜を守るということも、伝統芸能を守るということも、いま担い手が不足しているという大きな課題があるが、地域の盛り上がりや、地域の元気につなげていければいいと思っています。」





4月11日。北広島町の交流センターには神楽の開演を待つ長蛇の列。楽屋で準備をするのは地元の若者たちです。■団員「ウズベキスタンに行くということで、選抜してもらったメンバーになります。」■団員「緊張するけど、練習してきたことをしっかり出来るように頑張りたい。」2026年2月、北広島町はウズベキスタンに若手の神楽団員を派遣。神楽の魅力を世界へ発信し、地元の文化に誇りをもってもらうためです。この日はそのメンバーによる凱旋公演。後押ししたのはキリンビールが取り組む「晴れ風アクション」です。老化で保全が難しくなる桜や、日本の風物詩を守る取り組みで、購入1缶ごとに売り上げの一部が寄付されます。今回、神楽の継承に取り組む北広島町に寄付が充てられました。■北広島町 商工観光課 大本 賢一郎 課長「今回のプロジェクトを通じて、日本全国の方に北広島町の自然、あるいは神楽というものを 情報発信できた。」披露したのは、2月のウズベキスタンでの公演と同じ、土蜘蛛（つちぐも）と八岐大蛇（やまたのおろち）の2つの演目。3時間にわたる公演で子どもから大人まで約500人がその魅力を堪能しました。■来場者ら「若い人の力がすごい。感動しました。北広島町の将来がある。素晴らしい。」「神楽は人を魅了する力がある。」「地域の宝というか、今後とも繋いでいきたい文化だと思った。」■北広島町 商工観光課 大本 賢一郎 課長「伝統芸能の神楽、それから北広島町の豊かな自然というものは、未来につなげていかなければならないものだと考えているので、そういった取り組みを今後も続けていきたい。」北広島町の春を彩った神楽の公演。伝統を守る取り組みが続きます。【2026年4月15日 放送】