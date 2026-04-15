4月8日、阿久根市の海底から81年ぶりに旧日本軍の戦闘機、紫電改が引き揚げられました。15日朝、機体を調べたところ両翼の弾倉から大量の機銃弾が見つかりました。

15日朝、出水市の港には県警の捜査員など関係者が集まっていました。行われていたのは旧日本軍の戦闘機、紫電改に機銃弾が残っていないか調べる作業です。

紫電改は1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着。搭乗していた林大尉は命を落としました。林大尉の霊を慰め貴重な戦跡を遺そうと8日、81年ぶりに地上へ引き揚げられました。

県警の捜査員は15日朝、弾倉が格納されている両翼の金属を外し、大量の砂を取り除いて、機銃弾が残っていないか調べました。すると、弾倉の中から直径20ミリ、長さ約17.5センチの機銃弾が大量に残っているのが見つかりました。一部の機銃弾の表面には真鍮とみられる金属も確認できたということです。

（見ていた人）

「すごいね、開けてみるまでまさかこんなにきれいに残っているとは思わなかった」



（NPO法人北薩の戦争遺産を後世に遺す会・肥本英輔会長）

「思ったよりもいっぱい残っているので実際にどれだけ残っているかこれから実際に調査をして、どれくらい林大尉が戦闘行為をしたのか数を確認すれば分かると思う」



16日、自衛隊などによって機銃弾を取り除く作業が行われるということです。