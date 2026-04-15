フリーアナウンサーの中川安奈さんが１５日、自身のインスタグラムを更新。

ゴルフを楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 ゴルフウエア姿を披露 「ポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント♥」 ファン反響 「かわいく似合ってます！」





中川安奈さんは「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ およそ1年ぶりでした！」と、投稿。



続けて「フリーになってからの日々にも慣れてきたのでまた頻繁に行けたらいいな」と、記しました。







そして「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント♥」と、コーデについて説明しました。





更に「バッグは妹からのアメリカのおみやげ(たぶんゴルフ用ではないけど気に入って使ってる)」と、綴りました。





中川安奈さんは「撮影してくれた先輩いわく、1枚目と2枚目の写真のテーマは『木との対比』だそうです 笑」と、投稿。







続けて「あとアイアン一式新調したい欲に駆られています...なににするか悩み中」と、明かしています。







この投稿にファンからは「安奈ちゃん似合ってるよ ナイスショット打てたかな？笑」・「ポロシャツ、とてもお似合いですねー スマイルくん、可愛いです」・「かわいく似合ってます！」などの反響が寄せられています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】