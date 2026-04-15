◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ-日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)

ロッテの西川史礁選手が今季1号目の3ランホームランを放ち、試合を振り出しに戻しました。

試合は雨脚が強くなった2点リードで迎えた3回、この日先発のルーキー・毛利海大投手が制球を乱し先頭にフォアボールを与えると、続く奈良間大己選手に2ランを浴び同点とされます。

さらに3つのフォアボールでランナーをためると犠牲フライとタイムリーで3点の勝ち越しを許しました。

それでも直後の攻撃、小川龍成選手がヒットを放つと藤原恭大選手も三遊間を抜けるヒットを放ち、ノーアウト1塁2塁のチャンスを作ります。ここで2番・西川選手に打席がまわると、相手先発・加藤貴之投手のフォークをとらえ、同点となる3ランホームランを放ちました。

ロッテは現在3連敗中だけに西川選手は気合いっぱいのホームランで、雄叫びをあげながらをホームベースに帰還しました。

打席後西川選手は「毛利(海大)のためにもなんとか自分たちで絶対追いつくぞと思っていたので打てて良かったです」とルーキーの黒星を消したことを喜びました。